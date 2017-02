Oportunidad de vida y belleza

De la ciencia. Una nueva terapia previa a la cirugía en cáncer de mama logra más del 50 por ciento de curación en hospitales españoles. A través de un tratamiento administrado previamente a la cirugía en mujeres con cáncer de mama HER2+ logra la curación en más de la mitad de los casos, lo que supone un nuevo avance para la cura definitiva.

En el 90 por ciento de los casos tratados se detectó en la fase inicial, cuando el tumor estaba en la mama o en los ganglios linfáticos. Al mejorarse el pronóstico con el Pertuzumab, como terapia previa a la cirugía, seguida de cirugía y después de la operación fue considerado de gran noticia por los expertos oncólogos, quienes explicaron que el tratamiento con Pertuzumab previo a la cirugía da una segunda oportunidad a la mujer.

La frase del día. La reflexión es el camino hacia la inmortalidad; la falta de reflexión, el camino hacia la muerte, Buddha.

Efeméride:

16-2-1924. Este día murió el poeta y patriota Francisco Díaz Silveria.

Ya no seré feliz

Ya no seré feliz. Tal vez no importa.

Hay tantas otras cosas en el mundo;

un instante cualquiera es más profundo

y diverso que el mar. La vida es corta

y aunque las horas son tan largas, una

oscura maravilla nos acecha,

la muerte, ese otro mar, esa otra flecha

que nos libra del sol y de la luna

y del amor. La dicha que me diste

y me quitaste debe ser borrada;

lo que era todo tiene que ser nada.

Solo que me queda el goce de estar triste,

esa vana costumbre que me inclina

al Sur, a cierta puerta, a cierta esquina.

Jorge Luis Borges

Para la belleza. Trucos para resaltar tu cabello.



-¿Cómo evitar el temido ‘friz’? Para ello usa solo cepillos que tengan dientes anchos, sobre todo, cuando el cabello está seco.



- Peina tu pelo mojado como los profesionales: agarra un puñado a la vez y trabájalo desde el centro hacia las puntas, luego del cuero cabelludo hacia el centro.



- Todas las noches, peina tu cabello desde la raíz hasta la punta. De este modo, se distribuirá el aceite natural que se produce en esta zona de tu cuerpo, dándole un brillo natural.



- Siempre enjuaga el acondicionador, el cual debe aplicarse en las puntas del cabello, con agua fría. Así, sellarás la cutícula y estimularás el brillo.



- Si te tiñes tu propio cabello, busca shampoos y acondicionadores libres de sulfato, los cuales no contienen detergentes dañinos.

Trucos para cuidar tus ojos.



- Trata con suavidad la zona de tus ojos. Recuerda que esta es la parte más delicada de tu rostro. Límpiala con cuidado; sécala, jamás la frote.



- Nunca utilices máscara en tus pestañas inferiores. Esto, ya que genera una sombra debajo de tus ojos, haciendo que el área luzca más oscura.



- Reduce la hinchazón de los ojos aplicando agua fría en dicha zona o una compresa fría: poner durante 15 segundos, luego descansar por otros 15.



- Siempre usa el dedo anular para aplicar cremas o corrector en tus ojos. Así, pondrás la menor cantidad de presión en tu piel.



- Cámbiate la máscara de pestañas café para obtener un look más suave durante el día.



Ríase si puede. Un día leí que fumar era dañino, y dejé el cigarro. Otro día leí que el alcohol era malo y dejé de beber. Después leí que hacer el amor era fatal y dejé de leer. –Mamá, mamá por qué papá tiene tan poco pelo? –Es que papá es muy inteligente y siempre está pensando. –Y entonces, por qué tu tienes tanto pelo? –Cállate y tómate la sopa!



Un borracho llega a su casa a las tres de la madrugada y toca el timbre. –¡Ábranme la puerta! ¡Ábranme la puerta! Y no le abrieron. Entonces fue a la esquina y pidió prestado un teléfono, y llamó a su esposa: –buenas noches, ¿está José Luis? Y le respondieron: –No, él no está. Entonces dijo: –¡Cómo diablos quieren que esté, si no me quieren abrir la puerta!