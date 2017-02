Amor: motivo de vivir

Para el amor. No te quiero perfecta. / Te quiero así incompleta con las heridas abiertas. / Tus confusiones no resueltas con tus dudas inciertas. / Te quiero así sin maquillaje, despeinada, recién levantada, en los días buenos y en los peores.

Te quiero por quien eres, por lo que haces. / Nada mejor de ti que tu ausencia, no restaría nada de tu autenticidad. / Eres plena libertad; te quiero justo así sin más...

El amor en la vejez. Muchas personas piensan que a la tercera edad ya no se ama, que este solo está reservado para los jóvenes, es cierto que en la plenitud de la vida los sueños, los cuerpos y las esperanzas son sólidos, firmes y prominentes, pero existe una realidad, no tienen la exclusividad para que crezca este sentimiento.



Cuando se es adulto mayor hay que sortear obstáculos sociales: la mirada crítica, la crencia externa de que el cuerpo no da, los achaques propios de sla edad y el egoismo desenfrenado de los hijos respectfo a la herencia.



Entonces hay que sortear todos esos obstáculos y convencerse de que para amar no se es viejo sino que se tiene varais juventudes acumladas, por ello Enamórese como si un flechazo impacte en el corazón y redescubra el vigor que inunda tu ser, pues ese amor no se centra como en las primeras primaveras en lo físico, sino en el encuentro y en la coincidencia de la existencia. Es un amor de protección, calidez y compañía. Es una necesidad de cuidados mutuos y recíprocos, un volver a nacer en los años en que la libertad personal regresó al nido. Los hijos ya se casaron, los nietos crecieron... y el tiempo está más disponible para disfrutarlo en las actividades de recreación, no importa si el cuerpo no da y aparecieron los achaques, cabe recordar que el amor es la mejor de todas las medicinas, y que una vida plena tiene que estar embriagada de ese amor que se guarda en el rinconcito de la mente y del corazón, pues redescubrete y si Cupido este 14 de febrero te flechea, solo expresa: “Esta noche es tan eterna como el amor que siento por ti, te amo, porque no sé hacer otra cosa mejor, hay un loco que te ama, y un hombre que te espera, con con corazon latiendo y un amor inscesante”.

La frase del día. Los que de corazón se quieren solo con el corazón se hablan, Francisco de Quevedo.

Efemérides:

13-2-1848. Nació en Guanajay Carlos Baliño López, fue fundador del Partido Comunista de Cuba en 1925 junto a otros prestigiosos luchadores.



13-2-1896. Se produce el cruce de Maceo y sus tropas de la provincia de Pinar del Río a la de La Habana, después de haber conducido exitosamente la Invasión por la dependencia de Cuba.

Pensando en ti: Algún día terminarás de darte cuenta de lo grande que es el amor que siento por ti. Por ahora, no te preocupes y descanza tu cabeza en mi hombro. Porque yo jamás dejaré de protegerte. Supe que te quería de verdad, cuando me mire en tus ojos y me dije que por ti, sería capaz de ir hasta el fin del mundo o de dar lo mejor que tenía aunque me quedara sin nada.

Ría sanamente. –Cariño ¿Quieres que pasemos los dos un fin de semana perfecto? –¡Sí, muy bien. –entonces, nos vemos el lunes. Un amigo le dice al otro: –¿Luis, cuando haces el amor con tu mujer, lo hace por amor o por interés? – La mía lo hace por amor. Y, ¿cómo estás tan seguro? –Porque lo que es interés, no pone ninguno. –Juan, ¿tú hiciste el amor con tu novia antes de casarte? –Pues no. ¿Y tú? –Yo sí, pero no sabía que terminarías casándote con ella.