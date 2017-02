Para que la vejez no llegue prematuramente

La juventud eterna no existe. Muchos antes que nosotros la buscaron en fuentes y secretos antiguos, buscaron el cáliz para tomar elipsis y experimentaron muchas fórmulas para la vida eterna, sin saber que la juventud está dentro de cada cual y esta se prolonga en los estilos de vida que se llevan y en los alimentos que se ingieren. Hoy les traigo algunos criterios avanzados de cómo prolongar esa juventud anhelada.

Comenzaremos con el concepto de antioxidantes: son aquellas sustancias que retrasan el deterioro de la piel, órganos, tejidos y demás; es decir, evitan el proceso de oxidación prematura de las células expuestas a la acción de los radicales libres –son moléculas que recorren el organismo, intentando recoger un electrón de otras moléculas, para lograr su estabilidad electroquímica, lo cual provoca reacciones en cadenas que destruyen a las células–.



Los antioxidantes, amigos de la belleza y de la salud deben ser tomados de los alimentos que los contienen con mayor porcentaje como son: el ajo y los frutos secos que contribuyen al control del estrés oxidativo celular. Además de los alimentos ricos en vitamina E como el aguacate, y algunas especies de pescados como el salmón, el atún, entre otros. También los ricos en vitamina C, entre los que se encuentran los cítricos: (naranja, limones y mandarinas), y otros como piña, tomates, pimientos, ajíes, guayabas y ciruelas; por supuesto, la zanahoria, el tomate y la papaya que son muy ricos en carotenos y vitamina A, la cual actúa como potente antioxidante.

La frase del día: Sea moderado tu sueño; que el que no madruga con el sol, no goza del día, Miguel de Cervantes.

Efeméride:

9-2-1846. Este día nació el patriota e historiador Fernando Figueredo Socarrás.

Quiero

Quiero un amor de todos los instantes

aunque no sea un amor para la vida.

Quiero un amor con la ansiedad del antes

para después del ansia desmedida.

Quiero la fe de todos los amantes en este solo amor ver contenida

tumulto de horizontes trashumantes y luego, claridad de agua dormida.

Quiero un amor transfigurado en fuente donde todo florece; fruto y simiente; a tal único amor, mi amor sentencio.

Aquél de la impaciencia...Y el latido, y la fiebre, y el grito, y el gemido y el difícil momento del silencio.

Trucos caseros. La depilación del vello corporal puede ser una acción dolorosa, ya que las ceras y productos químicos depilatorios son por lo general abrasivos para la piel dejándola áspera, seca, enrojecida o inflamada y más cuando esta es sensibles. Una opción menos agresiva para esta acción es la papaya. La fruta tiene propiedades de reparación e inhibición de los folículos pilosos.



La papaína, una de las enzimas activas que contiene este fruto, además de ofrecer beneficios a la digestión del ser humano, cuando es aplicada en la piel puede ser capaz de romper el folículo del vello y hacer que este crezca mucho más fino y menos notable, o incluso impedir su crecimiento. Para exfoliar la piel existe la opción natural, que favorece que la zona del cuerpo que deseamos que esté libre de vellos quede más suave y tonificada.



Se recomienda tomar dos cucharadas de la papaya cruda hecha pasta y media de cúrcuma, conocido como curry, se mezclan bien. Con ella se dan masajes suaves de manera circular y en dirección de arriba hacia abajo en el lugar elegido –pueden ser las piernas– durante aproximadamente 15 minutos. Después del masaje debes lavarlas con agua tibia y secar frotando suavemente. Este remedio debe realizarse dos veces a la semana.

Cosas sueltas. La verdad absoluta no existe, y esto es absolutamente cierto. Si eres un joven entre 16 y 18 años, entonces tienes 17. Te he dicho cien millones de veces de que no soy exagerado! Qué cómo inventaron al seis, pues en un dos por tres. Sí, así es, antes yo sufría de amnesia, ahora no me acuerdo.