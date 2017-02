El motivo de la vida: el amor

Muy cerca el día del amor les traigo una reflexión, en la que se puede evaluar hasta donde estamos dispuestos a evidenciar la profundidad de un sentimiento al hacer la entrega total de creer en él.

Sacrificio y amor. Cierta vez existió una muchacha bastante bella que se odiaba por ser ciega. Y esa condición la hizo odiar también a todos los que la rodeaban, excepto a su novio, quien siempre estaba allí a su lado, para acompañarla. Un día ella le dijo: “Si pudiera ver el mundo, aunque solo fuera un día, me casaría contigo”.



Al poco tiempo, alguien donó un par de ojos para ella. Cuando por fin le retiraron el vendaje, fue capaz de verlo todo, incluyendo a su novio.



Él le preguntó: “¿Ahora, que ya puedes ver el mundo, quieres casarte conmigo?”



Ella lo miró y vio que era ciego. La apariencia de los párpados cerrados la impresionó, pues no se lo esperaba así. La idea de mirarlo el resto de su vida así, la llevó a la negativa de casarse con él.



Su novio con mucho sufrimiento y dolor en el pecho, la dejó marchar; días más tarde le escribió una nota: “Cuida bien tus ojos, mi amor, porque antes de ser tuyos, fueron míos”.



Reflexión: La vida te puede golpear muy fuerte, pero debes aprender a resistir, porque a veces el fallo llega de quien menos lo esperas, y entonces, debes entender que en ocasiones las palabras no se cumplen. Hacerte cargo de los actos y empezar de cero es venerarte a ti mismo; porque en la guerra de las pretensiones cualquiera pierde una batalla.

La frase del día. Si tienes millones de cosas para sonreír, no busques una para llorar, Anónimo.

Efeméride:

7-2-1917. Este día se estrena la ópera Doreya, de Eduardo Sánchez de Fuentes.

Poema del alma

Te quiero

De cualquier manera que te presentes. Yo siempre te quiero.

De día o de noche, de cerca o de lejos.

De cualquier manera que sepan tus besos: amargos o dulces; ardientes o secos. Yo siempre te quiero.

No necesito saber el comienzo de esto que algunos llaman tormento.

Tan solo ahora que casi te tengo, es cuando mi alma se pone al derecho.

Te quiero gritando, te quiero en silencio. Te quiero por fuera, te quiero por dentro.

De cualquier manera que nos encontremos, yo siempre te quiero.

Te quiero a la una, a las siete te quiero.

Te quiero vestida de azul o de negro.

Y aunque mis amigos me critiquen. Temo, no dejaría de quererte menos.

Y... amor, si no bastara mi cariño eterno, para que tu boca me regale un beso; acerca el oído y escucha de nuevo: te quiero, te quiero, te quiero.

Consejos para practicar en casa. ¿Cuál es el mejor momento para depilarse las piernas? Justo después de la ducha, ya que el vapor suaviza los vellos garantizando mejores resultados. Si te depilas las piernas con cera, estira con tu mano la zona en que la aplicarás para que sea más fácil removerla de un solo tirón. Luego, retira los restos de cera con un pedazo de algodón untado en aceite de bebé.



Para evitar las uñas encarnadas, córtalas por completo en forma recta y no semicircular. Con el fin de contrarrestar la sequedad, masajea tus pies con una crema a base de lanolina, aplicándola profundamente en el empeine y luego en la planta, parte superior y alrededor de las uñas. Alivia los pies hinchados sumergiéndolos alternadamente en agua caliente (por 3 minutos) y luego en agua fría (durante 1 minuto). Realiza ambas acciones por 15 minutos y, cuando finalices, ponte un poco de crema para pies.