Homenaje a los educadores cubanos

Foto: María Isabel Perdigón.

En Cuba se celebra el Día del Educador cada 22 de diciembre al tomar de referencia que ese día, pero del año 1961 se anunció la culminación de la Campaña de Alfabetización, y Cuba fue proclamada libre de analfabetos.

De esta forma se daba crédito al pensamiento martiano: “Ser culto es el único modo de ser libre”.

La gran virtud de Fidel en darle cumplimiento al ideario martiano, vio los primeros rayos de la aurora que empezaban a iluminar el camino de la revolución cultural, la cual se llevó a cabo en la Patria y después se extendió, abriéndole las puertas del saber al mundo con los programas implementados desde la solidaridad ofrecida para graduar técnicos, médicos, maestros…

El homenaje a los educadores se hace extensivo con el poema: Mi primera maestra de Ernesto Labrador Gonzáles, profesor.

“Mi maestra primera” fue Aurora Carranza.

Mi fiel maestra primera.

Me enseñó amar la bandera y a cultivar la esperanza.

Hoy mi recuerdo no alcanza para su historia atrapar,

con ella aprendí a sumar, restar, leer, escribir, multiplicar, dividir y a mi digna Patria amar.

Qué gran vocación aquella,

la de enseñar con agrado, del primero al sexto grado y brillar como una estrella.

Su imagen sensible y bella daba a la vida color.

hoy le rendimos honor, sus discípulos queridos, que por siempre agradecidos les profesamos amor.