Fidel siempre con nosotros

Fidel siempre estará entre nosotros y con nosotros, con los pobres de la tierra haciendo Revolución, porque fue justo con todos los cubanos y con los pueblos oprimidos del mundo. Su esfuerzo y sacrificio porque hubiera justicia social que en todos los escenarios defendió, fue más que una quijotada.

Hace dos años de su desaparición física pero su ejemplo es imperecedero para todas las generaciones futuras.

Estos versos son dedicados al Comandante en Jefe.

Comandante en Jefe:

Después que nos has salvado, nunca te nos vas a ir. Siempre tienes que vivir, porque tú te lo has ganado./ Un hombre tan consagrado, te haz convertido en gigante; eres un ser tan brillante, te tenemos que querer./ Y siempre te vamos a ver: vestido de Comandante./

Cuántas guerras has ganado. Siempre sumando victorias. Reconocido en tu historia, como el mejor abogado. Firme y bien atrincherado, en tu batalla gigante, nuestro gran representante, digno de reconocer. Y siempre te vamos a ver: vestido de Comandante./

Comandante guerrillero, de la montaña y del llano; si no te quiere un cubano, ese no es hombre sincero. Ya lo he dicho compañero, se lo digo al continente: Que quede en todas las mentes, si cristo bajo algún día reencarnó en la valentía, y en tu vida Presidente. Autor: Lázaro Martínez de Osaba Sánchez.