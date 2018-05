Foto: Radio Cadena Agramonte

Este domingo 13 de mayo se celebra en Cuba y en otros países el Día de las Madres. Muchos que sufrimos el infortunio por no tenerla, iremos a los camposantos a recordarla y rendir tributo con un ramo de flores, y allí, muy cerca de sus restos desahogar el dolor que nos oprime por su ausencia, dolor que nunca acaba, y envuelto entre el lamento y el suspiro del abrazo póstumo revivir los momentos de sus caricias y mimos que nos prodigó.

En vida, ella siempre nos guió por el buen camino, incitó el suspiro del gozo cuando nos vio crecer sanos y fuertes, entonces sin apartar la mirada de cada uno de nuestros actos nos aconsejaba y ayudaba para vernos triunfar, y después, con los años exhalaba con un suspiro la obra materializada al recibir como pago la reciprocidad del amor correspondido.

Madre mía, siempre soy bueno para ti, no dejas que nadie me ofenda, no entiendes de sofocos ni maltratos y mucho menos de abusos o burlas; si alguien es hozado en cualquiera de estos oficios en contra de este hijo, tú te transforma y sacas la furia primitiva de los ancestros para defenderme con las garras de la razón.

Tú nunca descansas, para ti no existen domingos de alegría, solo tempestades y angustias cuando te falto al lado, todo lo que hace es por mí y para mí, ese es el instinto materno, el que nadie puede arrancar porque nací de tu alma.