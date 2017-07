La pérdida del cabello en la mujer

He consultado varios materiales sobre la caída del cabello en la mujer, aunque este proceso es menos común en ellas que en los hombres, sucede también y además causa un mayor trastorno según mi apreciación; a ellas les es más difícil enfrentar esta realidad por problemas de estética. Ver a una mujer calva conseguir pareja le es más difícil que a un hombre, y esto puede bajar en ella mucho la autoestima. Por ello decidí tocar el tema.

Ante todo podemos plantear que de cada cinco mujeres una sufre de alopecia, y esto puede tener varias causas. La pérdida excesiva de pelo en la que pueden llegar a caerse más de 120 cabellos al día, revela un visible debilitamiento del cabello. En la mayoría de los casos, se trata de una predisposición genética, que hace que los folículos capilares reaccionen de forma más sensible a las hormonas sexuales.



Todas las personas pierden al día de 50 a 100 cabellos de forma natural. Una pérdida superior a 120 cabellos cada día, puede considerarse un principio de alopecia, la que puede ser androgénica (heredada). No obstante, en las mujeres la alopecia determinada genéticamente tiene unos síntomas diferentes: el cabello se pierde de forma difusa, no tan localizada como en el caso de los hombres.



Otro tipo de alopecia es en parche redondo (alopecia areata, pelade) es un tipo de pérdida del cabello menos frecuente. Se manifiesta por la pérdida de cabello que se localiza en zonas concretas de la cabeza o del cuerpo. El desencadenante es, probablemente, una reacción autoinmune. En muchos casos, el cabello vuelve a crecer sin tratamiento después de cierto tiempo. Sin embargo, las recaídas son frecuentes.



La alopecia difusa tampoco es muy común. Las causas para este tipo de pérdida de cabello suelen ser enfermedades como alteraciones tiroideas, diabetes mellitus e infecciones (por ejemplo, neumonía). Tras la ingesta de ciertos medicamentos, quimioterapia, cambios hormonales, el estrés o una alimentación poco equilibrada se puede dar una alopecia difusa.



Lo más recomendado es en estos casos es asistir a la consulta de especialistas para que diagnostiquen cada caso en sí.



Se recomienda ante la caída del cabello



• En los casos de pelo graso se recomiendan lavados frecuentes, para reducir el sebo de la superficie del cuero cabelludo.



• En los casos de caspa y grasa, cuando el pelo se lava con frecuencia, es aconsejable alternar un champú de tratamiento con otro champú de uso frecuente.



• Proteger adecuadamente el cabello del sol sobre todo en verano que es la época del año en la que más castigamos el cuero cabelludo.