Para mejorar del dolor ciático

En estos días me encontré con un hombre que conocí hace algún tiempo, es joven y fuerte, pero al saludarlo le note una rigidez del cuerpo poco común y escuché como un quejido de dolor. Me estrechó la diestra, y a la vez me explico que tenía un fuerte dolor “asiático”, enseguida le corregí de forma indirecta, pues le expliqué que el dolor ciático es debido a una irritación del nervio ciático, que hace a quien lo padece, experimente una fuerte dolencia que va desde la parte baja de la espalda, extendiéndose hasta la parte de atrás de una de las piernas e incluso puede llegar hasta los pies.

En el acto comprendió y me dijo el nombre correcto de la dolencia al decirme que la irritación del nervio ciático le comprimía demasiado la espalda como consecuencia de una presión excesiva.



Las personas que sufren de ciática experimentan especialmente un intenso dolor que puede incluso impedir la realización de sus actividades cotidianas. Este dolor suele venir acompañado de alteraciones de la sensibilidad de la piel que inerva el nervio ciático, además de debilidad muscular y la disminución de reflejos musculares.



Existen formas de combatirlo, algunas las ofrezco después que me documenté sobre la dolencia.



. Se sugiere hacer ejercicios Yoga



. Hacerse dar masajes utilizando un aceite esencial relajante y enfocarse en las áreas afectadas, teniendo cuidado de no presionar bruscamente.



. Aplicar calor con una bolsa de agua caliente o un baño de agua caliente pueden ser muy efectivos en el tratamiento del dolor de ciática. También se puede poner una compresa caliente en el área afectada y dejarla actuar de 20 a 25 minutos.



. Utilizar plantas con propiedades antinflamatorias y analgésicas pueden ser de gran ayuda en el tratamiento del dolor ciático.



. La práctica de ejercicios y movimientos que fortalezcan el nervio ciático, puede ser una de las mejores soluciones. Cuando los músculos y estructuras de la columna vertebral no se ejercitan y se mueven regularmente, estos se van debilitando.



Los ejercicios para disminuir y combatir el dolor ciático deben incluir un plan de estiramientos que trabaje las áreas afectadas, además de sesiones de ejercicios aeróbicos. Por ejemplo, caminar es un excelente ejercicio para reducir el dolor de la parte baja de la espalda, pues es relativamente de bajo impacto y trabaja el área afectada proporcionándole los beneficios del ejercicio aeróbico y siempre bajo la supervisión de un experto.

La frase del día. Mantén tu cara hacia el sol y no podrás ver una sombra, Helen Keller.

Efeméride:

16-5-1896: En esta fecha se libraron importantes combates por las tropas insurrectas, entre ellos el de Cacarajícara en el que cayó el Comandante Carlos Socarrás.

El pequeño dolor

José A. Buensa

Mi dolor es pequeño,

pero aún así bendigo este dolor,

que es como no soñar después de un sueño

o es como abrir un libro y encontrar una flor.

Déjame que bendiga

mi pequeño dolor,

que no sabe crecer como la espiga,

porque la espiga crece sin amor.

Y déjame cuidar como una rosa

este dolor que nace porque sí;

este dolor pequeño, que es la única cosa

que me queda de ti.

Para reír. Va un viejito al médico y le dice:

– Doctor, estoy preocupado porque tengo 100 años y todavía ando persiguiendo jovencitas

– Pues eso sí que es un caso insólito, pero dígame en qué quiere que le ayude, qué es lo que le preocupa de eso?

– Pues que las persigo pero ya no me acuerdo para qué.

Un esposo enamorado le dice a su esposa:

– Mi amor, tú eres mi Blancanieves, mi Cenicienta, mi Rapuncel.

La esposa pregunta:

– ¿Cuál de las tres? Blancanieves vivía con los enanos, Cenicienta su madre era bruja, y muy mala...

En eso el esposo le interrumpe y le dice: –Sí, esa, tu eres mi Cenicienta.