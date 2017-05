Leonor Pérez, una mujer de su tiempo

En honor a las madres, por el día dedicado a su celebración, el segundo domingo de mayo, les traigo un trabajo realizado por Mariolys González Calderón sobre una de las madres más amorosa y a la vez sufrida, en un tiempo de colonización y esclavitud, quien soportó en carne propia el dolor y la ausencia de su hijo. El Apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, quien dedicó todos sus esfuerzos por conseguir la liberar de Cuba del yugo español. Cayó el 19 de mayo de 1895 en Dos Ríos, a la edad de 42 años, así que no pudo abrazar a su madre antes de morir, después de una larga ausencia.

Leonor Antonia de la Concepción Micaela Pérez Cabrera, la madre del Héroe Nacional de Cuba, José Martí, nació en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, el 17 de diciembre de 1828.

Recoge la historia que Doña Leonor aprendió a leer y escribir a escondidas con unas amistades, en contra de la voluntad de sus padres acogidos a los cánones morales de aquella época, que circunscribía a la mujer al rincón, como damita del hogar.

Llegó a la Mayor de las Antillas siendo muy joven. Aquí contrajo matrimonio con el español Mariano Martí y Navarro. De esa unión nacieron ocho hijos: un varón, Nuestro Apóstol, y sus hermanas, Leonor, Ana, María del Carmen, Pilar, Amelia, Antonia Bruna y Dolores Eustaquia (Lolita). Doña Leonor crió a sus vástagos bajo preceptos de ética y ternura, con honor de familia.

Ella era hija de su tiempo, actuó en la vida con el sentido conservador que le habían inculcado. Fue, como eran las mujeres de su clase: freno de todos los posibles excesos en el hogar, guía prudente del suyo que, en medio de las mayores estrecheces que una madre puede pasar, con su trabajo y el de sus hijas, en una especie de matriarcado, armonizó, con resignación heroica, la hidalguía y la pobreza.

Tuvo la dicha y la desdicha de acunar a un hijo que quiso solo suyo y fue de todos. Opositora tierna de las ideas de Martí, sufrió durante 26 años la vida azarosa escogida por su primogénito, desde su encarcelamiento hasta caer muerto en combate a los 42 años, en Dos Ríos.

Se dice que 19 cartas han sido conservadas de Leonor a su hijo, y muchas de las enviadas por él fueron destruidas por ella después de leerlas. Las salvadas, escasas por lo profuso que debieron ser, son suficientes para apreciar la relación de intenso amor que se profesaron mutuamente. En cada una de ellas trataron de atraerse uno al otro. Él, para que comparta su vida de inmigrante, ella para que regrese a la casa y abandone la lucha.

La mejor definición de aquel conflicto lleno de ternura, la confía Martí a su amigo Manuel Mercado el 30 de marzo de 1878: “Mi madre tiene grandezas, y la amo, usted lo sabe, honradamente, pero no me perdona mi salvaje independencia, mi brusca inflexibilidad, ni mis opiniones sobre Cuba. Lo que tengo de mejor es lo que es juzgado por más malo. Me aflige, pero no me tuerce mi camino. Sea por Dios”.

El amor entre ambos también se refleja en la siguiente misiva de Leonor: "Adiós, hijo, que otro día que tenga mi cabeza más fresca te escribiré más largo [ ... ] sé que tus ocupaciones hoy son muchas, pero todavía no pierdo la esperanza de que antes de morir te vea reposar algo y más cerca de nosotros, para poder cuidarte algo. "Recuerdos de todos y un beso con la bendición de tu madre Leonor."

Doña Leonor sobrevivió 12 años a su primogénito Pepe, como ella cariñosamente le llamaba. La muerte de ella, a los 79 años, ocurrió en La Habana el 19 de junio de 1907, sumida en una gran pobreza.

Como homenaje a la madre del Apóstol se erigen Monumentos a Leonor Pérez en diferentes lugares de Cuba y España. Uno de ellos se encuentra en el Paseo Borges Salas, en el interior del parque García Sanabria en Tenerife. Se trata de un busto de bronce colocado sobre un pedestal. La escultura fue realizada con motivo del centenario de la muerte de esa canaria ilustre que fue puente entre las culturas cubana y española.

