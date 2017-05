El sueño y la edad

Existe una asombrosa razón por la que no puedes dormir plácidamente, esa es la edad. Es probable que ahora ya no puedas dormir tanto, pues por alguna misteriosa razón, a medida que envejecemos nos resulta más difícil conciliar el sueño nocturno.

Según una investigación realizada recientemente en la Universidad de California en Berkeley, ha revelado que la calidad del sueño disminuye con la edad. Estudios anteriores ya habían demostrado que las personas mayores duermen menos, pero esta investigación ha confirmado que esto no ocurre precisamente porque necesiten menos horas de sueño.



El estudio, publicado en la revista Neuron, encontró que a medida que envejecemos nuestros mecanismos cerebrales cambian, lo que nos impide reconocer con facilidad cuándo estamos cansados. Se trata de una alteración que, a su vez, obstaculiza nuestro sueño, haciendo que sea más difícil dormir de golpe toda la noche. Y, como sabemos, la falta de sueño puede tener implicaciones muy graves para la salud.



Los científicos compararon la cantidad y el tipo de señales químicas involucradas en el sueño de ratones jóvenes y viejos. Encontraron que las señales químicas eran iguales independientemente de la edad de los ratones. Sin embargo, a medida que los ratones envejecían, los receptores cerebrales encargados de recibir las señales de sueño disminuían. En otras palabras, a medida que envejecemos el cerebro recibe las mismas señales de sueño, pero es incapaz de captarlas.



Según los investigadores, el declive suele comenzar a finales de los 20 años y principios de los 30, y continúa cayendo a medida que pasa el tiempo. Lo más preocupante es que, en el momento en que cumplimos 50 años, es probable que solo tengamos aproximadamente la mitad del sueño profundo que teníamos a los 20 años. Y a los 70 años, la calidad del sueño habrá desaparecido prácticamente por completo, en lugar de pasar por los distintos ciclos del sueño que nos aseguran una buena noche de descanso, después de los 70 nos despertarnos varias veces a lo largo de la noche, lo que nos impide conciliar un sueño verdaderamente reparador.



Por tanto, olvídate de las arrugas, pues las alteraciones del sueño son en realidad y no porque aparentes tener menos edad. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Por ahora no mucho, sobre todo porque no existen suficientes investigaciones sobre cómo prevenir, reducir o inhibir la disminución de los receptores del sueño a medida que envejecemos.



La esperanza, es que los investigadores esperan que su descubrimiento les ayude a desarrollar medicamentos y terapias alternativas para mejorar la calidad del sueño a medida que envejecemos.



Mientras tanto, los científicos sugieren que implementemos pequeños cambios en los hábitos de vida para mejorar la calidad del sueño, como evitar el consumo de cafeína a partir de la tarde, dormir en una habitación ligeramente más fría que el resto de la casa y practicar ejercicio físico con frecuencia, aunque no durante las tres horas antes de ir a la cama.

La frase del día. Encuentra un lugar en tu interior donde haya alegría, y la alegría quemará el dolor, Joseph Campbell.

Efeméride:

4-5-1857 Nace en La Habana Enrique López Veitía. Graduado en la Universidad de La Habana de doctor en Medicina. Posteriormente se graduó de especialista en Oftalmología en París. Fue el iniciador de los Congresos Médicos en Cuba.

Poema de la espera

José Ángel Buesa

Yo sé que tu eres de otro, y a pesar de eso espero,

y espero sonriente, porque yo sé que un día,

como en amor el último vale más que el primero,

tu tendrás que ser mía.

Yo sé que tu eres de otro, pero eso no importa,

porque nada es de nadie, si hay alguien que lo ansía,

y mi amor es tan largo, y la vida tan corta,

que tendrás que ser mía.

Yo sé que tu eres de otro, pero la sed se sacia,

solamente en el fondo de la copa vacía,

y como la paciencia duele más que la audacia,

tu tendrás que ser mía.

Por eso, en lo profundo de mis sueños despiertos,

yo seguiré esperando, porque sé que algún día,

buscarás el refugio de mis brazos abiertos,

y tendrás que ser mía.

Ría sanamente.

-Una pareja de chicos que salieron juntos y al regreso, él la deja en el portal de su casa: -Ana, que llevamos muchos días ya, ¿me das un beso en la boca? -No. -No seas mala, ¿por qué no? -Luego quieres más, y yo hasta que no me case, nada de nada. Así discutieron un buen rato hasta que se escucha una voz desde adentro de la casa: -A ver Ana, dale un beso ya y que se vaya ese necio, o que al menos deje de apoyarse en el botón del timbre.

-Un tío muy muy feo solicita en una agencia matrimonial: Yo quiero una mujer guapa, rica y de buena familia. -Oiga señor, permítame que mujeres así hay pocas y además, en tal caso sería una imbécil si se fuera con usted.

-Bueno, si es imbécil, ese detalle me trae sin cuidado.