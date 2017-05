Los malos entendidos conducen a conductas inaceptables

Tal vez una desventura te pueda suceder por falta de ver la vida reflexivamente y con la malicia de que los que te rodean son personas que incomprensibles, a veces sin saber las causas del porqué de su comportamiento. Pero lo esencial está en ti, en manifestar las buenas formas, tu educación y capacidad de pensar y actuar. Hoy los recreo con una experiencia que te puede servir para no tomar decisiones precipitadas.

Había una vez un hombre que salió un día de su casa para ir al trabajo, y justo al pasar por delante de la puerta de la casa de su vecino, sin darse cuenta se le cayó un papel importante. Su vecino, que miraba por la ventana en ese momento, vio caer el papel, y pensó:



–¡Qué descarado, el tío va y tira un papel para ensuciar mi puerta, disimulando descaradamente!



Pero en vez de decirle algo, planeó su venganza, y por la noche vació su papelera junto a la puerta del vecino. Este estaba mirando por la ventana en ese momento y cuando recogió los papeles encontró aquel papel tan importante que había perdido y que le había provocado un problema aquel día.



Dicho papel estaba roto en mil pedazos, y pensó que su vecino no solo se lo había robado, sino que además lo rompió y tiró en la puerta de su casa. Entonces, no le dijo nada y se puso a preparar su venganza.



Esa noche llamó a una granja para hacer un pedido de tres cerdos y ocho patos, y pidió que los llevaran a la dirección de su vecino, que al día siguiente tuvo un buen problema para tratar de librarse de los animales y sus malos olores.



Pero este, como estaba seguro de que aquello era idea de su vecino, en cuanto se deshizo de los cerdos comenzó a planear su venganza. Y así, uno y otro siguieron fastidiándose mutuamente, cada vez más exageradamente, y de aquel simple papelito en la puerta llegaron hasta llamar a una banda de música, un fuego de huevos y piedras para molestar uno al otro, hasta terminar ambos en el hospital con heridas severas, donde compartieron la misma habitación.



Al principio no se dirigían la palabra, pero un día, cansados del silencio, comenzaron a hablar; con el tiempo, se fueron haciendo amigos hasta que finalmente, un día se atrevieron a hablar del incidente del papel. Entonces se dieron cuenta de que todo había sido una coincidencia, y de que si la primera vez hubieran hablado claramente, en lugar de juzgar las malas intenciones, se habrían dado cuenta de que todo había ocurrido por casualidad, y ahora los dos tendrían sus casas en buen estado y no hubieran sufrido tantas desdichas.



Esto en marca la moraleja de que una actuación precipitada sin comunicación, puede provocar desastres y sembrar el odio entre las personas. El desafío no es la mejor conducta para enfrentar las diferencias, sino el entendimiento oportuno, la palabra a tiempo y la disculpa sonrojada.

La frase del día. Si en el oro están comprendidos todos los valores, en la sencillez están comprendidas todas las virtudes. Anónimo.



Efeméride:

3-5-1937. En esta fecha, a la edad de 103 años, fallece Higinio Vázquez Martínez, general del ejército libertador.

El chistoso.

-¡María, te quiero, concédeme tu mano! -Yo también te quiero, pero ¡necesito las dos!

- Un chico quiere casarse con una joven rica y de buena familia. -Señorita, estoy locamente enamorado de usted. -¿En qué trabaja? -Soy empleado de comunales. -¿Ah sí? ¿Y cuánto gana? -Cobro setecientos pesos al mes. -Por favor, si con eso no me alcanza ni para comprar jabón -Vaya, no sabía que fuera usted tan sucia.