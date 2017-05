Fortalécete sin endurecerte

Existen momentos difíciles en todos nosotros por las que hay que atravesar por circunstancias de las propias relaciones sociales y nos conllevan a pasar dolor y estrés, pero sí debemos estar claro que no debemos ser víctimas de los acontecimientos ni de las demás personas.

Tenemos entonces que ser creadores de nuestra realidad, aunque no seamos conscientes de ello; quedarnos en el papel de víctimas no nos deja aprender la lección y además nos da una sensación de vulnerabilidad que aumenta el miedo y la ansiedad.



Cuando se esté atravesando un momento complicado, hay que tener en cuenta que los pensamientos y acciones tienen que tener el poder de remediarlo y cambiar el rumbo de la situación. Aunque no pueda cambiar lo que ya pasó, si puede cambiar la actitud ante ello y esto hará la diferencia.

Si se está deprimido, es más fácil culpar a alguien más de lo que sentimos, lo ideal es asumir la responsabilidad personal que tenemos, pues es nuestra vida, y así recobrar el control y el poder que tenemos sobre uno mismo. Aunque usted sienta que alguien le hizo algo, no se lamente, al contrario levante el ánimo y decida lo que hará con su actuar para no dar lugar a sus riendas negativas y utilice la capacidad del poder y no te dejes arrastrar por lo que produce sufrimiento.

Aplica la ley de la atracción dejando la resistencia a un lado, olvidando lo que piensas acerca de lo que te han hecho, y acepta la realidad de los hechos, este actuar permitirá seguir adelante, pues todo cambia, todo fluye si lo dejamos. Así que si se siente desolado en ese momento piensa que es un instante nada más en tu larga vida y que esta realidad de hoy no es la misma de ayer ni será la misma de mañana.



Ser espiritual no significa negar el lado oscuro de la vida y de nosotros mismos. Aceptar y valorar el dolor, es en fin no disfrazarlo. Si necesita llorar, hágalo! Grite, llore, no se guarde nada. Si no lo hace así, el dolor encontrará otro camino para manifestarse, como en forma de enfermedad o depresión.



Las emociones como la rabia y el resentimiento no son negativos a menos de que lo deje crecer sin control, los alimente y las convierta en acciones destructivas. Estas emociones son naturalmente humanas y en muchos casos entendibles y válidas.



Viva el dolor como quien depura una intoxicación para deshacerse de él, no para aliarse.



Por tanto no se culpe, la culpa no es constructiva y nos nubla el panorama, además de alimentar los pensamientos negativos de los cuales precisamente debemos alejarnos en tiempos difíciles. Cuando Dejas de culpar a los demás, es tan importante como dejar de culparte tú mismo.



Si no puede solucionar un problema enfocándolo desde la misma perspectiva desde la cual fue creado, pues cambiar la perspectiva de lo humano a lo espiritual, esto también ayuda; pues si se cambia la perspectiva y nos enfocamos en aprender la lección en cada situación, inmediatamente nos fortalecemos construyendo murallas para no sufrir.



Esta barrera, también nos permite avanzar espiritualmente apreciando lo lindo de la vida y practicando la compasión y la ternura.

LA FRASE DEL día. Todo hombre tiene derecho a decidir su propio destino, Bob Marley.

EFEMÉRIDE:

1-5-1852. En esta fecha nació en Petilla de Aragón Santiago Ramón y Cajal, en Petilla de Aragón, España. Murió en Madrid el 17 de octubre de 1934. Compartió junto a Camilo Golgi, histólogo italiano el premio Nobel de Medicina y Fisiología en reconocimiento a su trabajo

sobre la estructura del sistema nervioso.

FUEGOS

José Moyano

Mi fuego por ti no se extingue,

las cenizas me alimentan,

el amor que por ti siento,

no se entiende ni se piensa.

Tu fuego es pasión y es vida,

tu fuego también nos quema,

el fuego que llevas dentro,

alimenta mi existencia.

El tenerte cerca de mí,

y sentir tu pura esencia,

es sueño de noches frías,

en que reina la impaciencia.

Entre tus llamas me quemo

entre tu pasión me ahogo,

amor si tu lo supieras,

por ti yo lo dejo todo.

EL AMOR A la Patria se demuestra defendiéndola como hizo el Apóstol de la independencia: José Martí al participar en el banquete que un grupo de cubanos de ideas reformistas ofrece a un destacado periodista, sorprendió a los señores de la presidencia del homenaje, gente cauta y remisa a la independencia de Cuba. Martí exalta la hombría pública del agasajado y sentencia: “El hombre que clama vale más que el que suplica... los derechos se toman, no se piden, se arrancan, no se mendigan...” y hace que los comensales queden sin aliento cuando dice que si la política liberal cubana ha de procurar el planteamiento y la solución radical de los problemas todos del país, “por soberbia, por digna, por enérgica, yo brindo por la política cubana. Pero si no es así, si no se llega a soluciones inmediatas, definidas y concretas, si más que voces de la patria hemos de ser disfraces de nosotros mismos... entonces, quiebro mi copa: ¡no brindo por la política cubana!”.

PARA REÍR:

– Dos hombres hablan en la calle: -Tendré que ir al oculista. -¿Es que no ves bien? -¡Parece que no: hace días que no veo un ni un solo peso!

– Oye, Manolo, ¿me prestas 100 pesos? –Lo siento, pero no llevo nada encima. –¿Y en casa? –Todos bien, gracias. ¿Y en la tuya?

– Un hombre muy agarrado se acerca a un taxista y le pregunta: –¿Cuánto me cobra por llevarme a la Terminal de Ómnibus? 20 pesos. –¿Y por la maleta? –Por la maleta, nada, hombre, es gratis. –Ah, pues entonces lléveme usted la maleta, que yo voy andando.