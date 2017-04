La carne con salsa sale mejor

La exquisitez de una salsa acompañante para carnes, la cual es símbolo de la cocina de muchos países del área, puede ser motivación para la inversión de este sabroso plato acompañante: guacamole, proviene de Ahuacamolli, se compone de las palabras Ahuacatl (aguacate) más molli (salsa). Este fruto tenía una significación erótica para los aztecas, tanto que las mujeres no podían realizar la recolección de los frutos, ya que simbolizaban los testículos, según la mitología prehispánica.

La receta del guacamole se prepara con aguacate triturado, jugo de limón, tomate y ají picante (chile). Además se le agrega cebolla, cilantro y ajo. Aunque existen diversas variantes para hacerla, agregándole más especias e incluso productos del mar.



Esta salsa es altamente beneficiosa para la salud cardiovascular, ya que ayuda a bajar los niveles de colesterol, de triglicéridos y aumenta los niveles del colesterol bueno. El efecto saludable lo produce el aguacate, por su alto valor energético, rico en grasas monoinsaturadas muy recomenda para combatir el colesterol. Contiene antioxidantes, así como vitamina E. Aunque no debe ser consumida por personas que tengan cálculos en la vesícula biliar, al provocar un dolor intenso. Esta deliciosa salsa como muchas otras preparaciones de la cocina mexicana, ha enriquecido la comida del mundo, aportándole sabor y deleite.

La frase del día. Hubo un tiempo, largo y duro, cuando intenté olvidar lo que había desperdiciado y cuando era demasiado ignorante para ver su valor, Charles Dickens.

Efeméride:

30-4-1896. En esta fecha tuvo lugar el Combate de Cacarajícara. Este acontecimiento fue una hazaña portentosa de Antonio Maceo y constituye una de las páginas más gloriosas de la historia militar de Cuba.

Martí y La Patria. El 27 de abril de 1879 se rendía un homenaje al violinista Rafael Díaz Alberti en el Liceo de Guanabacoa, a él asistió el gobernador español Ramón Blanco. Martí aprovechó la ocasión para despertar entre los paisanos el amor a Cuba y expresó: “Los hijos trabajan para la madre, para su Patria deben trabajar todos los hombres”. Y fue tan elocuente en tal punto, que hizo exclamar al gobernador: “Nunca pensé que en mi presencia se dijeran tales cosas. Ese Martí está loco, pero es un loco peligroso”. Ya podrás imaginar la vigilancia y persecución que habrá sufrido Martí por ser tan valiente y abierto de pensamiento.



Sabías que. El origen de la expresión “al consumo de cannabis”, proviene de la historia de un grupo de adolescentes del colegio San Rafael, en California en 1971, quienes se autodenominaron los Waldos. Se reunían después de las clases para fumar marihuana en la estatua de Louis Pasteur. Por tal costumbre, el 20 de abril se convirtió en una fiesta y posteriormente se declaró el Día del Cannabis, fecha en la que mucha gente acudía a consumirla. En algunas localidades, esta celebración coincide con el Día de la Tierra.



Ría sanamente: Cierta vez había un mexicano, un francés y un cubano perdidos en el desierto sin una gota de agua, de pronto un avión que pasaba les deja caer un pomo de tuKola bien frío, los tres se pelean para ganárselo, así que hacen un concurso, el que salte más alto se tomará el refresco. El mexicano, hecha una carrera y salta, los otros observan cómo se pierde en el cielo y de repente lo ven caer. Y este dice: –De no ser por esa nube hubiera llegado más alto. Después le corresponde al francés, hace una carrera y salta, los que están en tierra ven que tarda mucho en bajar, al rato cae, y dice: –De no ser por la atmósfera hubiera llegado mucho más alto.

Le corresponde al cubano, este hecha una pequeña carrerita, y salta a duras penas 20 centímetros, sus contrincantes lo miran con tono burlón, y este dice: –De no ser por el pomo de tuKola que me acabo de tomar, hubiera saltado más alto.