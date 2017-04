La contaminación radiactiva y algunas medidas para la descontaminación.

Se llama contaminación radiactiva a la causada por la diseminación de material radiactivo en el medio ambiente. La radiactividad se forma cuando se desintegran varios átomos entre sí y se escapan partículas como neutrones, alfa, beta o rayos gamma, entre otras.

Muchas de estas partículas perduran muchos años en el agua y en el suelo, haciendo muy difícil combatir estos contaminantes, entre los más perjudiciales se encuentran el uranio enriquecido y el plutanio. El uranio se encuentra en reactores nucleares, en municiones blindadas, submarinos y satélites artificiales.



La exposición al uranio enriquecido produce enfermedades en el riñón, en el cerebro o hígado. El plutonio es el otro de los dos contaminantes más perjudiciales, esta es una sustancia muy tóxica para el hombre, y a diferencia de la otra esta permanece durante decenas de miles de año en la atmósfera.



Otros contaminantes radiactivos también peligrosos para el hombre son el yodo, que deja mutaciones en los genes, el estroncio 90, que se puede acumular en los huesos unos 30 años y provocar graves problemas en los mismos, y el cesio, que se puede acumular en los músculos provocando cánceres.



La contaminación radiactiva se puede formar por varias razones, así como accidentes humanos, la disposición liberada de residuos o el uso de materiales radiactivos. La última causa es la más peligrosa, ya que muchas veces prueban ensayos nucleares al aire libre, ya que los gases provocados se quedan retenidos en la atmósfera, y los residuos sólidos pueden llegar al agua. También, las manipulaciones de material radiactivo, pueden llevará destruir ecosistemas enteros.

Consecuencias de esta contaminación



Tenemos que saber que todo esto lleva a unas consecuencias, que nos pueden llevar a perjudicar a nosotros y a todos los seres vivos del planeta. Las altas dosis de radioactividad pueden llegar a provocar la muerte. Las pequeñas dosis de radioactividad pueden provocar la caída del pelo, leucemia, cánceres y problemas genéticos.

Soluciones contra la contaminación



Hay distintas soluciones que podríamos llevar cada uno por nuestra propia cuenta en caso de una catástrofe. Haciendo esto, seguramente evitaremos tener algunos de los efectos que aclaramos anteriormente.



Si en algún momento se tiene contacto con algún contaminante radiactivo, se debe de duchar muy bien y cepillarse el pelo, con mucho detergente y lavar repetidamente unas tres veces. La ropa que se estaba utilizando se debería de tirar a la basura, ya que aunque se crea que se ha lavado muy bien, pueden quedar restos de esos contaminantes.



Hacer menos uso de los autos y usar transportes públicos para contaminar menos el medio. No abusar de los pesticidas ni fertilizantes en los cultivos. Recuperar áreas donde se ha producido una tala indiscriminada de árboles y plantas. Usar fuentes de energía renovables para evitar la combustión de fósiles. Así todos podemos participar en la lucha contra este mal que amenaza con la terminación de nuestra especie.

La frase del día. Es difícil esperar por algo que sabes que no ocurrirá, pero es más difícil renunciar cuando es todo lo que quieres. Anónimo.



Efeméride:

27-4-1921. Este día se instituyó en Cuba el Día de las Madres, por el iniciativa del escritor y periodista Víctor Muñoz.

Poema de la despedida

José Ángel Buesa

Te digo adiós y acaso te quiero todavía

Quizás no he de olvidarte. Pero te digo adiós

No sé si me quisiste. No sé si te quería

O tal vez nos quisimos demasiado los dos.

Este cariño triste y apasionado y loco

Me lo sembré en el alma para quererte a ti.

No sé si te amé mucho. No sé si te amé poco,

Pero si sé que nunca volveré a amar así.

Me queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo

Y el corazón me dice que no te olvidaré.

Pero al quedarme solo. Sabiendo que te pierdo,

Tal vez empiezo a amarte como jamás te amé.

Te digo adiós y acaso con esta despedida

Mi más hermoso sueño muere dentro de mí.

Pero te digo adiós para toda la vida,

Aunque toda la vida siga pensando en ti.



Ría sanamente.



. En una entrevista de trabajo dice el de Recursos Humanos: -Pues muy bien, queda usted contratado. -¿Y cuánto ganaré? -El primer año ganará 400,00 pesos mensualmente, y a partir de entonces ganará para el próximo año, 800.00 mensualmente. A lo que este dice: -Entonces, en ese caso me incorporo el año que viene.



. Un médico les hace un test a tres locos. -¿Cuánto son tres por tres? -773, dice el primero. –Jueves, dice el segundo – Nueve, dice el tercero. -Muy bien, le dice el médico al tercero. Estás curado. ¿Cómo has sabido el resultado? -Verás, ha sido muy fácil. He dividido 773 entre jueves.



. Un loco va al cine, compra la entrada y al intentar entrar en la sala, vuelve y compra otra entrada. Al poco rato vuelve a la taquilla y compra otra entrada. Más tarde vuelve a hacer lo mismo. La taquillera, intrigada, le pregunta: -¿Cómo es que ha sacado cuatro entradas para la misma película? -¡Es que hay un hombre allí parado, y cada vez que intento entrar me la rompe!