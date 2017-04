La contaminación que nos mata

Tan cercana la fecha por la celebración del Día de la Tierra es que continuamos comentando su condición actual para hacer conciencia de los peligros que corremos todos por no cuidarla.

La contaminación atmosférica es la presencia en la atmósfera de determinadas sustancias perjudiciales para el ser humano y el resto de seres vivos. Es un tipo de contaminación ambiental que afecta el aire que respiramos y dado el gran desarrollo de las industrias actuales cada vez se la hace más difícil frenarla. Por lo que es necesario seguir tomando conciencia sobre este hecho para saber qué y cómo podemos contribuir a disminuir sus efectos por el bien de todos los seres que la habitamos.

La contaminación atmosférica procede de causas naturales, como la erupción de volcanes, pero sobre todo procede de las actividades de los seres humanos, como la industria y la quema de combustibles fósiles, así como el carbón.

Tipos de Contaminación Atmosférica



Hay diferentes tipos de contaminación atmosférica que son los siguientes:



. Contaminantes gaseosos: El más conocido es la niebla tóxica, que generalmente se refiere a una condición producida por la acción de la luz solar sobre los gases de escape de motores y fábricas.



. El efecto invernadero: El efecto invernadero es cuando evita que los rayos de sol vuelven al espacio y traspasan la atmósfera, entonces tenemos una subida de las temperaturas.



. La lluvia ácida: Se forma cuando la humedad en el aire interactúa con el óxido de nitrógeno y con el bióxido de azufre (emitido por fábricas, centrales eléctricas y motores), creando el llamado ácido sulfúrico y ácidos nítricos. Después con la lluvia caen todos esos elementos.



. El daño a la capa de ozono: Es producido por el uso de clorofluorocarbonos. El agotamiento del ozono hace que produzca niveles más altos de radiación UV en la tierra.



. Materia particulada: Es la combinación de unas partículas que se unen con goticas de agua. Algunas partículas son lo suficientemente grandes como para verlas en forma de humo. Otras son tan pequeñas que solo puede verse con microscopio de electrones. Cuando estas se inhalan pueden ser muy peligrosas para nuestros pulmones, las cuales pueden ir a nuestro torrente sanguíneo o bien permanecer en pulmones por una larga temporada, causándonos enfermedades pulmonares.



. Efectos climáticos: Los contaminantes por norma general flotan o se elevan lejos de sus fuentes sin llegar a niveles de riesgo. El viento, las nubes, la lluvia y temperatura pueden alejar estos contaminantes de una zona. Hay patrones climáticos que pueden hacer que se queden en esa zona, dañando sus valles y campos cercanos.



. Efectos en la salud de las personas: Algunos gases son nocivos para las personas ocasionándoles irritación ocular e irritación de las vías respiratorias. Otro de los elementos que pueden acarrearnos problemas en el pulmón, son las partículas de humo y de polvo, por entrar directamente en nuestros pulmones. Esto lleva a enfermedades como el Asma.



Para ayudar a la descontaminación podemos apoyar aplicando las siguientes medidas: Evitar la quema de basuras y facilitar su reciclaje. Cuidar los bosques, no provocar incendios, ni dejar basura contaminantes expuestas a la degradación del medio en que se vive.



Otras medidas veremos en la próxima sección con el análisis de otras altas dosis de contaminación radioactivas.

La frase del día. El primer paso de la ignorancia es presumir de saber, Baltasar Gracián.

Efeméride:

26-4-1967. En las selváticas montañas de Bolivia, cae el internacionalista cubano Elíseo Reyes Rodríguez (San Luis). Día negro llama el Comandante Ernesto Guevara a la fecha de la muerte del querido capitán que a los 17 años se había incorporado a la lucha en la Sierra Maestra. “Hemos perdido el mejor hombre de la guerrilla”, agrega el Che en su diario de campaña.

La casada infiel

Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso. Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. / En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos, y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. / El almidón de su enagua me sonaba en el oído, como una pieza de seda rasgada por diez cuchillos. / Sin luz de plata en sus copas los árboles han crecido, y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. / Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. / Yo me quité la corbata. Ella se quitó el vestido. Yo el cinturón con revólver. Ella sus cuatro corpiños. / Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. / Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. / Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar sin bridas y sin estribos. / No quiero decir, por hombre, las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. / Sucia de besos y arena yo me la llevé del río. Con el aire se batían las espadas de los lirios. / Me porté como quien soy. Como un gitano legítimo. / Le regalé un costurero grande de raso pajizo, y no quise enamorarme porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río.

Federico García Lorca.