Buen aniversario

La Princesa de Cuba, la ciudad que arrastraba desde tiempos remotos el nombre de Cenicienta, se viste de galas para la celebración del aniversario 150 de recibir el título de Ciudad, esta razón me ha llevado a realizar la siguiente reflexión.

Opinión. Exaltar y cuidar el lugar de origen, es en esencia respetar la historia de nuestros abuelos y padres, el sitio del cual procedemos, en el que habitamos y el que elegimos para formar nuestra propia familia, y así conjugar barrio, ciudad, nación en un todo.



Pinar del Río cumple 150 años en septiembre, y qué mejor celebración podemos ofrecerle sus hijos a la ciudad que mantenerla limpia, embellecida, impecable para venerarla.



Esta tierra tiene su historia, está preñada de hombres cultos, de hechos conmemorables, de gestos dignos y de gestas gloriosas que la realzan sobre los vestigios quebrosos empolvados de cenizas.



Aunque lo que se hace para embellecerla choque con algún detractor, pero hay que recordarle que la ciudad se conforma con el paso de los hombre apasionados, y por eso se trabaja, para mejorar la cumpleañera. Hay que seguir, y es tarea de todos no permitir que alguien la ensucie de palabra o de hecho con chatarra o desidia.



Un gran esfuerzo hacen directivos, constructores y organismos para que el día de su conmemoración sea una fiesta, que en fin para los habitantes de la ciudad un homenaje: ambiental, higiénico, ornamental, de exaltación histórica, de ordenamiento, de mostrar la cultura acumulada y la que exhibimos, en conclusión, resaltar el bienestar y la salud que se va alcanzando pese a nuestras limitaciones. Lo que queda por realizar se está haciendo con efusión, algunos con demora, pero todos debemos cuidar y preservar este patrimonio que legaremos a nuestros hijos, y en septiembre, honraremos la honra de cada pinareño.

La frase del día. Apunta bien hacia la luna, pues si te equivocas, puedes darle a una estrella, anónimo.

Efeméride:

23-4-1998: En esta fecha Pinar del Río ganó la XXXVII Serie Nacional de Béisbol al derrotar en el quinto juego del Playoff a Santiago de Cuba en el estadio Capitán San Luis.

Visión en penumbras. Son mis ojos vestíbulos abiertos del hambre sensorial que los anudan; dos largos sueños ávidos, despiertos, buscando en el mirar tu piel desnuda. / Desarropada eres la más bella; vislumbra en mi visión tus formas más genuinas, sin colores espurios, sin neblinas de tejidos opacos o vidrieras.



SABES QUE la diferencia entre un sueño y una meta? Pues, una meta es un sueño con una fecha concreta para convertirse en realidad. Un sueño es solo un sueño, algo que está fuera de la realidad. Pero si te atreves a soñar, y a esforzarte por lograr que ese sueño se haga realidad.



Así, que cuando te traces una meta difícil o creas que tienes un sueño imposible, recuerda que el éxito es solo la recompensa, pues lo que vale es el esfuerzo.



Ría sanamente: Cierta vez había un mexicano, un francés y un cubano perdidos en el desierto sin una gota de agua, de pronto, un avión que pasaba les tira un pomo de tuKola bien frío, los tres se pelean para ganárselo, así que hacen un concurso, el que salte más alto se tomará el refresco. El mexicano, hecha una carrera y salta, los otros observan cómo se pierde en el cielo y de repente lo ven caer. Y este dice: –De no ser por esa nube hubiera llegado más alto. Después le corresponde al francés, hace una carrera y salta, los que están en tierra ven que tarda mucho en bajar, al rato cae, y dice: –De no ser por la atmósfera hubiera llegado mucho más alto. Le corresponde al cubano, este hecha una pequeña carrerita, y salta a duras penas 20 centímetros, sus contrincantes lo miran con tono burlón, y este dice: –De no ser por el litro de tuKola que me acabo de tomar, hubiera saltado más alto.