Maldecirla cuando estás dentro, extrañarla cuando estás fuera, solo tú puedes cuestionarla, si otro lo hace: guapo y fajao; pan con salsita, empeñar tres salarios pa’ comprarte una blusa; el verde caimán tatuado en el corazón, por la teta izquierda; chico, mami, si tu cocinas como caminas; croquetas de la hervidura del pesca`o; pollo por pesca’o; si me pides el pesca`o, te lo doy; échamela encima cuando me muera: una botella de ron del bueno; vamos a entrar al velorio a tomar café, café con chícharo; chícharo con pata e’ puerco, puerco asa’o el 31 y to’ el mundo pa’ca’; sin un peso el día primero, pero no importa, ya inventamos; la lucha: el deporte nacional; coquito acaramela’o, agua de coco con absorbente pa’ los yumas; los yumas entran en short al teatro, los cubanos no pueden…

Yogurt de soya, picadillo de soya, se te quemó el picadillo; se te vence el bono, se te acaba la promoción, que te entre una recarga a las 11:59 p.m. del día que se vence; gritar hasta ensordecer al del lado, no estoy gritando, yo hablo así; bailar hasta romper los zapatos, ahorrar hasta comprarte otros; te cuido la niña pá’ que vayas a matar jugada; papi, me tiré del clóset, el palón divino, to’ el mundo “bajanda” y los precios “subienda”, las manzanas a 50 pesos; Señora Santana, ¿por qué llora el niño?; el Manzana Kempinski, un derrumbe en Centro Habana, La Habana ciudad maravilla; pásame pa’ acá la jaba que te la llevo, ven que te cargo, mi casa es tu casa y mi cuota es tu cuota; dejarle los maletines a un desconocido pa’ ir a comprarte una pizza, traerle una pizza con los únicos cinco pesos que te quedaban, descubrir que se fue con tus maletines…

Dame una aspirina que me duele la cabeza, pedirse azúcar, sal, pasta de diente de balcón a balcón, pon tú la mermelada que yo pongo el queso; leche en polvo por queso, que tener queso no sea algo bueno, llevarlo todo a votación, o es así porque lo digo yo, aprobado por unanimidad, reunirnos para ver cuándo vamos a reunirnos; Chocolate versionando a Silvio, me arrastrarán por sobre rocas cuando la Revolución se venga abajo, ¿y si lo arrastramos ahora?; el que no salte es yanqui, welcome amiguitos yankees; la serie mundial en la TV con un día de atraso, que te bajen el audio cuando batea un cubano; un helicóptero salvando viejitos y puerquitos en medio de un ciclón; jugando dominó con el agua a la rodilla; pégate con la mente en blanco, te grita el chofer, una guagua pa’ 300…

Una escuela pa’ un solo niño, una prótesis gratis para el ojo de mi hermano, mi tía salvando vidas en el mundo entero, mi consultorio sin médico porque anda de misión; la enfermera detrás de ti pa’ la prueba citológica, si no te la haces, te mando una amonestación pública al trabajo, que en este país uno no es dueño ni de su… Hablar del 68 y pensar en el 69, a bailar y a gozar con la Sinfónica Nacional, cómo hay viandas en el Noticiero; del clarín escuchad el sonido; llegó la papa, señores, al combate, corred; ver más al papa Francisco que a la papa tubérculo, la gente en el estadio gritando: “se va, se va” , se va la pelota, se va el pelotero, los blúmer y calzoncillos secándose detrás del refrigerador… o una idea, particularísima, de la cubanía!.