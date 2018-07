¡Qué clase de juego!

Si usted quiere ver un estadio lindo de verdad, vaya al Guillermón Moncada. Cuando la sequía lo permite, el verde de su césped es contagiante, no se parece a los demás. Uno no se explica cómo pueden darse tantos batazos por encima de las gradas. Su arquitectura se me antoja ecléctica; de todo un poquito.

El “Guillermón” y el “Cristóbal Labra”, de la Isla de la Juventud eran, que yo sepa, los únicos donde los de casa se alojaban por la zona de primera en esa época. Encima de los dugouts hay un techo metálico que suena de mil demonios. Los fanáticos, que lo son hasta la saciedad, atormentan a los visitantes. Le dan con todo: palos, hierros, hasta cañas de azúcar que endulzan el panorama.

Una noche fresca para los vueltabajeros, fría para ellos acostumbrados al calor, nos enfrascamos en magnífico duelo Vegueros-Mineros en la XI Serie Nacional. Por nosotros: el sempiterno Rodovaldo Esquivel, nuestro mejor hombre, junto a Emilio Salgado, Mario Negrete y el novato Julio Romero. Por ellos: Braudilio Vinent, El Meteoro de La Maya, un verdadero fenómeno. El árbitro principal era Alfredo Paz, que a las 8 y 30 en punto dio la voz de play ball.

Salieron al terreno que metían miedo: Ramón Hechavarría, Juan Serrano en primera, Andrés Telemaco, Agustín Arias y Juan Dranguet en el resto del cuadro, con William Mendoza, Fermín Laffita y Elpidio Mancebo en los jardines. Impresionaba la dirección de Roberto Ledo, el jovencito Higinio Vélez y el legendario Conrado Marrero, entre otros miembros de la dirección.

Nuestro modesto equipo peleó codo con codo, spike por spike. Jugamos 16 innings a partirnos el alma.

Si los orientales nos querían como amigos, tenían que respetarnos como rivales. Daba gusto ver al Bobo Esquivel lanzar fino ante aquellos monstruos. —Si hacen carreras les gano, quiero una sola, no se cansó de repetir las 15 veces que llegó al dugout. Lo mismo diría por allá Vinent. Escudero catcheó un excelente partido, nadie pudo robarle una base. Habíamos tenido la posibilidad del gane en el inning 13.

El propio Esquivel –entonces los pícheres bateaban– conectó hit al left y pasó a segunda por sacrificio. Chago León dio una línea durísima entre left y center, con la cual Laffita hizo una de las suyas, no por gusto algunos lo ubican por delante de Víctor Mesa en el histórico jardín central. Hasta ahí llegó el amago, Miguel López se ponchó.

Llegamos al 16. William Mendoza alcanzó la tercera almohadilla con un solo out y Mancebo bateó un fly casi detrás de segunda. Tomás Valido entró como un bólido, se sentían sus pasos sobre la yerba, nadie pensó en pisa y corre; solo el Alphita. Cuando nuestro center fielder hizo contacto con la bola, el hombre salió disparado para home. Por el brazo de Valido pensé en un out fácil, mas Felipe Álvarez me llamó a reflexión: –Aquí se acabó el juego–. Vamos a ver.

Efectivamente, la pelota salió de aquel brazo con la fuerza de una bala de cañón 85 milímetros y tiempo suficiente, pero la suerte no nos acompañó. Por gusto entró de cabeza en home el corredor. La bola fue a dar a la parte alta de la grada detrás del plato, donde estaba Juan Almeida, quien después del desafío se reuniría con nosotros, junto a Armando Hart, dirigentes de la provincia.

En tan dramático desafío, cualquiera pudo ganar. Esquivel y Vinent fueron gigantes, no pidieron tregua. Esa vez le tocó a Mineros, quienes a la postre alcanzaron el segundo lugar del campeonato, cuando decidieron la serie en un juego extra ante los aguerridos Azucareros de Servio Borges en el Latino, un partidazo protagonizado por José Antonio Huelga vs. Vinent.

Los guajiritos pinareños comenzábamos a enseñar las uñas.