Enrique no se estanca

Para ser delegado, primero hay que ser atento con la población y tratar por todos los medios de gestionar una solución a sus problemas. Así se puede contribuir al mejoramiento de la vida en la casa y de la familia



Enrique Ruisánchez Ferrá vive a una cuadra de donde nació. Bertha, Mario, Yosiel... un sinfín de nombres rondan por su cabeza; los vecinos electores de hoy y los que fueron hace 40 años.

***

Baja las escaleras de la casa, compra unos tomates en el carrito del frente. Va a la carnicería, marca. En la paladar: "Enrique, ¿un jugo?". "Hoy no, estoy apurado", responde.

Casa por casa, Ruisánchez lleva las citas para la asamblea de rendición de cuenta. Que hay problemas con el agua. Que tienen casas en mal estado en El Sinsonte. ¡El alumbrado público, Enrique! De todo eso sabe que hablarán.

Camina con ligereza, casi parece que de puntillas. Un poco nervioso, un poco inseguro; pero sin arrastrar las piernas. Saluda, evita los perros de la calle y los huecos de las aceras.

Tras visitar a la mayoría de las personas de la circunscripción, regresa a la casa. Escaleras arriba. Las piernas descansan en el sillón frente al retrato de los nietos.

***

Miles de pasos de este delegado fundador de los órganos del Poder Popular hay en las calles de San Juan y Martínez. A sus 83 años recuerda todos los mandatos consecutivos desde 1976.

"Al principio esta actividad era muy buena, en otros tiempos. Había más recursos disponibles. Hoy las preocupaciones yo las llevo al Gobierno y allí con lo que tenemos se trata de resolver, siempre con muchos deseos de ayudar".

"La felicidad de la gente", repite en varias ocasiones. Esa es su máxima a la hora de representar a los electores en instancias superiores.

"Para ser delegado, primero hay que ser atento con la población y tratar por todos los medios de gestionar una solución a sus problemas. Así se puede contribuir al mejoramiento de la vida en la casa y de la familia".

Por eso Enrique sabe cada particularidad de sus vecinos, las vulnerabilidades del barrio y los conflictos que le afectan. La energía que el peso de los años vividos le deja la comparte entre su esposa, hija y nietos, el resto de sus colindantes y el organopónico que administra actualmente.

***

Hacia la calle una vez más, ahora con el paso más cansado por el ajetreo y las advertencias de Dulce María, su esposa. Nuevamente los perros, el adiós y los excompañeros de trabajo.

En esta ocasión se aleja un poquito más del hogar. Llega a un pequeño espacio entre casas de una calle paralela a la suya. Hay un mostrador en la entrada y una puerta que no deja ver el interior.

Adentro, los canteros, unos por sembrar y el resto con un verde vivo. Hoy no habrá mucho trabajo. "¿Por fin regamos ahora?", le preguntan.

***

Para una vida tan larga como la de Ruisánchez no se puede hablar de una profesión, una vocación o una meta solamente. Nada es único.

En su etapa regular como trabajador pasó vinculado a las actividades de acueducto y alcantarillado unos 28 años. Estuvo seis y medio en la dirección provincial y 22 al frente de la entidad en San Juan. A la par cumplía con las responsabilidades de delegado en su circunscripción.

"¿Enemigos? No conozco una persona que me pase por el lado y no me salude porque tiene problemas conmigo y ahora menos, porque mientras más viejo, uno mejora el carácter".

Mejora el carácter, la sabiduría y la filosofía de vida: "Hay que hacer ejercicios porque si me estanco..."