Maestra por toda la vida

Creado en Jueves, 22 Diciembre 2016 14:30 Escrito por Ana María Sabat González / Fotos Alejandro Rosales



-¿Qué tiene 86 años? No, eso es imposible, esa agilidad no concuerda con esa edad.

Esa fue la primera impresión de Carlos Manuel, el chofer de Guerrillero, cuando conoció a Digna Paulina Fernández Álvarez, una maestra de la escuela primaria Oscar Cabrisses, de Consolación del Sur, que se mantiene activa dando clases.

Después, en conversación con ella, supimos que no tiene 86, sino 88, porque en su carné de identidad le pusieron dos años menos.

Caminó delante de nosotros rápida y vital, con un andar elegante y seguro, como quien está acostumbrado por siempre a cuidar y a guiar el sendero a los demás.

La escuchamos hablar enfáticamente, como si estuviera subrayando cada fonema- costumbre de maestra experimentada-, y observamos con qué presteza explica en una pizarra un ejercicio de Matemática.

Nos habló de su vida: de aquel lejano 1928 cuando nació, de su origen obrero, de sus padres Felipe y Primitiva, de que fue la más pequeña de seis hijos, y de que siempre quiso dedicarse al magisterio.

"Desde muy chiquita supe que iba a ser maestra, yo quería dar clases en el kindergarden". Dice y las palabras huelen a experiencia, a años acumulados y a sabiduría para regalar.

"Tuve profesores a los que traté de imitar, una se llamó Amelia Chineo, ella era muy entusiasta". Así, poco a poco, como preceptora en sigiloso dictado, enumeró cada una de los planteles por los que pasó.

Fue estudiante de las escuelas de Comercio y de la Normal para formarse como maestra, en la cual egresó en 1950.

Pero ya desde antes comenzó a trabajar en la academia Minerva, además cubrió licencias y períodos de enfermedades de maestros de Consolación del Sur.

Su primera escuela como plaza propia fue en la finca Callabo en el límite de Artemisa y Guanajay, y después por permuta vino para Consolación del Sur, en el barrio La Leña.

"Me jubilé en el 1991 y me incorporé en el 2007, después de las palabras de Raúl Castro. A mí me gusta mucho mi escuela y enseñar es mi delirio. Pienso que no hay profesión más útil y necesaria".





¿Alfabetizó?

"Claro, fui al barrio Arroyo Colorado entre Los Palacios y San Diego de los Baños, allí fui responsable técnica, tuve a mi cargo a los brigadistas Conrado Benítez y a los de Patria o Muerte.

"Fue un trabajo que requirió esfuerzos mayores a los del aula. Busqué ubicación a todos los alfabetizadores, hice compromisos con los campesinos para que los atendieran. El resultado fue maravilloso alfabetizamos a 40 personas".

¿Sus alumnos para usted?

"Como mis propios hijos y puedo sentirme satisfecha, porque cada orientación o exigencia que les hice la cumplieron.

"Entre ellos y yo ha existido cariño, un amor recíproco y me lo demuestra cada día la flor que recibo de sus manos, un abrazo fuerte, y el comportamiento que ellos tienen conmigo, eso es lo que me hace sentir bien, porque los niños no engañan, expresan lo que sienten".

Un alumno actual, uno de ayer...

"Siempre son alumnos, pero los avances tecnológicos a veces obstaculizan que el estudiante le dedique más tiempo al estudio.

"Con ellos trabajo la Educación Formal en todo momento, desde su llegada a la escuela, el saludo, la manera correcta de sentarse, el trato entre compañeros, el respeto hacia mí y el resto de los trabajadores; además la Educación Cívica nos permite formar valores, insistir en que admiren a nuestros héroes y mártires y que sean honestos, humanos, solidarios y que practiquen la amabilidad".

Si tiene un estudiante en el aula con problemas sociales y en el aprendizaje ¿Qué hace?

"Tiene mi atención priorizada y siempre trato de hacer una relación permanente con la familia, los CDR, la Federación a la que pertenece la mamá, para de conjunto hacer de ese niño o niña un ser humano como lo exige nuestra sociedad".

¿Qué sucede cuando pasea por las calles de Consolación del Sur?

"Siento al pasar que dicen ´Ahí va la mejor maestra de Consolación del Sur´, y otros me preguntan ´¿Profe, todavía usted está dando clases? ¿Se acuerda de mí?´ Entonces indago por su nombre, familia y escuela en la que estuvo, para asociarlo y acordarme de ellos".

Digna Paulina menciona nombres de algunos de sus antiguos alumnos, y los relaciona con el oficio o profesión que desempeñan en la vida.

"Mi obra contribuyó a que pudieran asegurar su futuro", afirma, y se aprecia el orgullo en su voz.

Digna, una anécdota que nunca olvide

"Una que da risa. Fue durante la alfabetización, íbamos en un recorrido encima de un caballo moro, en un momento en que el animal como que marchaba me corrí y caí al piso, hasta que Berta Montequín, mi compañera que iba con las riendas, sintió la risa y me vio tumbada en el suelo".

La Educación hoy...

"Considero que ha avanzado, y que el maestro tiene mucha ayuda. Contamos con cursos de superación, seminarios metodológicos, clases televisadas, posgrados, licenciaturas, maestrías y documentación actualizada para el personal docente".

¿Y qué cambiaría?

"Pediría que en cada clase que termine el maestro contara con un tiempo para la revisión conjunta con los alumnos de la ortografía que tienen en sus libretas y cuadernos".

¿Qué opina del fraude?

"El estudiante que se acostumbra a no estudiar y estar a cuenta de sus compañeros nunca será un buen médico, ni profesor, ni abogado y no se formará integralmente, por tanto hay que combatir el fraude".

Si fuera a definir un buen maestro

"Tienen que tener una buena formación, correcta expresión y estar consciente del rol que tienen que desempeñar dentro de la sociedad en que viven.

"Un maestro que se nombre como tal debe asegurarse de dominar todas las asignaturas del plan de estudio".

En el aula de esta pedagoga que ostenta 16 medallas, más de 100 certificados y reconocimientos por los momentos más significativos de su obra, conversamos con los alumnos. Los niños no mienten y sus criterios sobre Digna Paulina expresaron mucho afecto.

Cada uno dijo una palabra que definiera a la octogenaria, entre ellas: solidaria, revolucionaria, valerosa, honesta, honrada, cariñosa, amorosa, alegre...

Llegar casi a la novena década de vida y sentirse útil, pero sobre todo querida por toda una comunidad, es un privilegio que le regaló la vida y el esfuerzo a esta elegante mujer de chaqueta y medias finas.

¿Piensa en el retiro?

"No, aquí me cuidan mucho, hasta para bajar una escalera me ayudan, además mi familia me apoya. Aprovecho y siempre participo en los eventos de mujeres creadoras, en Pedagogía me calificaron de Relevante y estoy propuesta para el premio Águedo Morales de la Asociación de Pedagogos de Cuba, como mejor docente promotora de la lectura... Sin dudas, si volviera a nacer, sería Maestra".