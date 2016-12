Para una juventud eterna

Creado en Jueves, 22 Diciembre 2016 14:17 Escrito por Fermin Sánchez Bustamante Visitas: 20



Los antioxidantes son aquellas sustancias que retrasan el deterioro de la piel, órganos, tejidos y demás; es decir, evitan el proceso de oxidación prematura de las células expuestas a la acción de los radicales libres –son moléculas que recorren el organismo, intentando recoger un electrón de otras moléculas, para lograr su estabilidad electroquímica, lo cual provoca reacciones en cadenas que destruyen a las células–.

Los antioxidantes, amigos de la belleza y de la salud deben ser tomados de los alimentos que los contienen con mayor porcentaje como son: el ajo y los frutos secos que contribuyen al control del estrés oxidativo celular. Además de los alimentos ricos en vitamina E como el aguacate, y algunas especies de pescados como el salmón, el atún, entre otros. También los ricos en vitamina C, entre los que se encuentran los cítricos: (naranja, limones y mandarinas), y otros como piña, tomates, pimientos, ajíes, guayabas y ciruelas; por supuesto, la zanahoria, el tomate y la papaya que son muy ricos en carotenos y vitamina A, la cual actúa como potente antioxidante.

Los que consigan seguir buenos consejos evitan así, en gran medida, esa vejez que he visto: la de la cabeza ida, la del cuerpo devorado, la que causa dolor; esa vejez que atormenta, y que nadie quiere.

LA FRSE DEL día. En el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante y detrás de cada noche viene una aurora sonriente, Khalil Gibran.

EFEMÉRIDE:

22-12-1961. Este día se declaró a Cuba territorio Libre de analfabetismo. El país dio un paso esencial para acabar con la ignorancia. A lo largo del camino quedaron algunos jóvenes valiosos cumpliendo con la Patria, pero cada año los recordamos y rendimos homenaje por tanto derroche de amor y coraje. Por estas razones celebramos el día del educador este día. Felicidades a todos.

QUISIERA SER POETA: Siempre tuve duda; todas las mañanas me desconsolaba cuando me miraba al espejo y veía a un endemoniado idiota. Tanto desprecio me generaba esa persona, que muchas de mis mañanas no me miré más para no ver ese retrato. Después viví un tiempo muy feliz, fue cuando una noche el espejo se descolgó de la pared, y cayó: adiós idiota, me dije. Qué iluso fui; me creí que los días tomaban otro color, que mis energías eran nuevas, refrescantes; que al fin era yo. Fueron falsos días.

Hoy caminé por la calle Martí: en muchas vidrieras me vi, otra vez mí odiado reflejo: era totalmente yo, después de tanto tiempo sin mi tonto yo. Entonces, fue que me di cuenta; que el idiota era yo, porque: ¿Qué haría yo, sin mí?

SABIDURÍA: El hombre se hace viejo muy pronto y sabio muy tarde, justamente cuando ya no hay tiempo para hacer lo que hubiera deseado ser.

RÍA SANAMENTE. Después de 30 años de casados estaba la pareja de esposos durmiendo y la señora oye un ruido y dice: –Viejo, levántate y asoma tu cara por la ventana para que crean que tenemos perros. Y el viejo le contesta: –Mejor asómate tú vieja, para que crean que la casa está embrujada. El profesor le dice a Pepito: –¿ y tu lápiz hijo? –Lo perdí en la casa. ¿Y se lo dijiste a tus padres? –Qué va profe, mi hermanita perdió la regla hace tres meses y por poco la matan. Un hombre llega pasado de tragos a la casa donde lo espera la mujer –¡Dime desgraciado!, ¿qué tu ganas tomando? El borracho se queda pensando y dice: –Nada, yo tomo sin fines de lucro. Un hijo le dice al padre: –¡Ay papi, ayúdame, pues tengo un lío de faldas! –¡Este es mi hijo cara´ ¡Ya sabía yo, que era muy machito, muy hombre! ¿En qué te puedo ayudar hijo mío? –Es que no sé qué falda ponerme, ¿si la rosada o la verde?