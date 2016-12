La radio actividad y sus efectos

Creado en Miércoles, 21 Diciembre 2016 14:11 Escrito por Fermín Sánchez Bustamante Visitas: 40



Se puede invocar los efectos perniciosos de la energía nuclear, pero es útil saber que la radiación de origen natural es responsable del 85 por ciento de la dosis total que cada ser humano recibe. Aunque algunos científicos afirman que gracias a la radiactividad es que existe la diversidad biológica. Lo cierto es que por cada persona que se tiene cerca nos exponemos a recibir cientos de bequerelios –unidad de radiactividad– , pues todos somos fuente radiactiva ya que diariamente ingerimos isótopos de radiaciones ionizantes, como el potasio y el carbono.

Se ha calculado por estudios realizados que entre el transcurso de dos latidos del corazón se desintegra en nuestros cuerpos miles de núcleos atómicos y en el estómago parecidas cantidades de uranio natural.

El tabaco libera plomo y polonio radiactivo que van para la atmósfera y a los pulmones, por lo que fumadores de una caja diaria reciben tres veces más emisiones que la debida, producto al gas radón que hay a nuestro alrededor, y los rayos gamma que nos atraviesan provenientes del suelo, de los materiales de construcción y de las rocas. Lo cierto es que los fumadores están aún más expuestas a las radiaciones; pero si reflexionan seriamente en ello, se darán cuenta que todos los excesos son malos y prejuiciosos.

HABLANDO DE CINE. Sacado como del "infierno" de Dante se avizoró un abismo negro: la intensidad de la fuerza gravitacional en el centro de la oscura forma elíptica podía ser medida por las líneas de la pantalla. Una estrella "G 2" flotaba cerca en el espacio y su sustancia iba siendo absorbida por la terrible fuerza de atracción de la monstruosa espiral.

Esta obra Un abismo negro de Alan Foster, fue llevada a la pantalla por los estudios de Walt Disney Productions; quizás el filme lo deje marcado por la intensidad de los efectos especiales que son la base primordial para la buena consecución de la película, pero el que vea cómo se realiza el trucaje se desencanta porque la realidad es que las naves no se acoplan, tampoco trabajan sus reactores y los cañones no disparan rayos láser.

Todo es puro engaño: las medidas de las maquetas que describen los planos son de a pulgadas, los robots fueron construidos a escala reducida; como soldaditos de plomo, sin embargo, resulta maravilloso admirar los efectos que la técnica más depurada pueden conseguir al llevar la proyección a la pantalla, y usted pagar gustoso por recrear tal fantasía.

LA FRASE DEL día. Los que propagan la calumnia y los que la escuchan, todos ellos deberían ser colgados: los propagadores, por la lengua y los oyentes, por las orejas, Plauto.

EFEMÉRIDES:

21-12-1764. Este día nació en La Habana el científico y literato Tomás José Domingo Rafael del Rosario Romay y Chacón. Médico, humanista, y sabio. Es recordado, sobre todo, por haber difundido la vacunación antivariólica en Cuba. Por sus acciones de prevención de enfermedades y de promoción de la salud se considera el primer higienista cubano. Considerado como el iniciador del Movimiento Científico en Cuba. Se le acredita un aporte considerable al progreso, especialmente en Medicina, Química, Botánica, Agricultura, Higiene, Educación y Cultura en general.

SIEMPRE EXISTEN DETRACTORES que lo miran todo para criticar pero nunca hacen nada a favor de los demás, por eso Augusto Monterroso, hizo este minicuento que les traigo. Escribió un drama: dijeron que se creía Shakespeare; escribió una novela: dijeron que se creía Proust; escribió un cuento: dijeron que se creía Chejov; escribió una carta: dijeron que se creía Lord Chesterfield; escribió un diario: dijeron que se creía Pavese; escribió una despedida: dijeron que se creía Cervantes. Dejo de escribir: dijeron que se creía Rimbaud. Entonces escribió un epitafio: dijeron que se creía difunto.

RÍASE SI PUEDE. Hay dos cosas que a un hombre no le pueden faltar:

Una mula y una vieja..., pero eso sí, que la mula no sea muy vieja y que la vieja no sea muy mula. ¿Qué le dijo el timbre al dedo? ¡Si me tocas, grito!