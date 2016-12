En tierra de los anamitas: recuerdo sincero hacia Fidel

Creado en Miércoles, 21 Diciembre 2016 15:04 Escrito por Félix Témerez / Fotos del autor Visitas: 38

Una foto de la exposición abierta en el mausoleo a Ho Chi Minh, durante una visita de Fidel Castro en 1973 al lugar donde vivía y trabajaba el líder vietnamita.



Seguimos en tierra de Ho Chi Minh y una fuerza nostálgica se apodera de nosotros. Antes en Hanoi. Ahora en Da Lat, capital de Lam Dong, la ciudad de las flores más hermosas que haya visto, parecen rendirle tributo a Fidel en cada jardín, cada parque y casa vietnamita.

De más está asegurar que las autoridades a todos los niveles nos depositan sus condolencias por el deceso físico del líder cubano y universal entre vocablos de héroe, gigante, esforzado y amigo.

El hombre franco de los momentos difíciles de la guerra y la reconstrucción, el que con el apoyo de todo su pueblo, dijo que por Viet Nam estábamos dispuestos a dar hasta nuestra propia sangre... y se dio.

No en balde desde las habilidades artísticas de los habitantes de Da Lat, emerge también la figura de Fidel. Es en el taller donde la pintura no es tal, si no bordada con la paciencia milenaria de los vietnamitas, obras únicas en el mundo que pueden terminarse según el tamaño, entre seis meses y hasta un año.

Allí el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese hermano país tuvo el noble gesto de encomendar una estampa del rostro inconfundible de Fidel, con los maravillosos hilos trabajados por las manos de ese pueblo increíble y en la entrada misma del acogedor taller irrumpe la figura del líder cubano.

Dicen que coincidió la terminación de la obra en momentos de su enfermedad y una vez recuperado la entregaron con el cariño que siempre le profesaron a un hombre que se sabe no fue dado a la exaltación de su figura o su persona. Y así lo dejó claro antes de su deceso.

Una colega del periódico Lam Dong, la periodista Lan Ho Thi, no pierde la oportunidad cuando es propicia para manifestar: "Yo soy Fidel", mientras alza su puño victorioso hasta la altura de su corazón.

Solo dices Cuba y salta a tu lado una voz: Fidel, no importa que estés en plena calle o en el interior de un avión. Todos te miran y esbozan una sonrisa clara de agradecimiento que sobresalta el pecho, como si tomara forma esa idea genial de que Fidel puso a Cuba en el mapa del mundo.

Los más jóvenes como la traductora Hoa Ly Hong y la asistente Mi Nguyen Hoa, ambas periodistas, nos traducen el respeto a Fidel desde un pueblo heroico que no sabe olvidar porque es agradecido.

Hasta en la aldea de los khol jor, del municipio Lac Suong, de Da Lat, el patriarca de aquellos moradores empeñados en rescatar su cultura, ofreció el fuego, sus cantos y bailes para bendecir el espíritu y la fuerza de su pueblo y "también el de Fidel", allá lejos, al otro lado del mundo, al pie de la montaña de Lam Biang, donde la muerte tampoco existe para la etnia khol jor.

Son las seis de la mañana, amanece en Da Lat y desde la ventana de un tercer piso, comienza a sentirse el zumbido de las motocicletas y de las personas en su ajetreo matinal y algunos neones de colores que languidecían, de repente vuelven a brillar, no importa el resplandor del día.





Fidel saluda a Le Duan, sucesor de Ho Chi Minh, en la visita que hiciera en 1973.