Pedro Nivardo Pacheco Duarte: Fidel vive en mi corazón y en el de mis compañeros

Pedro Nivardo Pacheco Duarte es el Subdirector de Actividades Deportivas en la Dirección Provincial de Deportes de Pinar del Río, pero desde inicios de Febrero de este año, cumple con una honrosa misión en la República Bolivariana de Venezuela.

Exigente con cada entrenador y comisionado para que los resultados sean los que el pueblo espera, el "Niva", como cariñosamente le llamamos, persigue sin descanso, el resultado positivo de cada atleta. Por eso ha logrado saborear triunfos importantes como el cuarto lugar de la provincia en los Juegos Escolares del año 2014.

El diario accionar en las redes sociales, nos permitió encontrar a Nivardo y pedirle que refiriera para estas páginas, la labor que realiza en la Patria del libertador Simón Bolívar. Como siempre lo hizo aquí, cada vez que necesitábamos sus declaraciones, accedió sin reparos a conversar con nosotros.

¿Cuál fue la misión con la que usted viajó a la República Bolivariana de Venezuela?

Primeramente saludar a nuestro pueblo, al cual admiro y quiero con todo mi corazón. Te diré que a inicios del mes de Febrero, el Vicepresidente del nivel central de la Dirección Nacional de Deportes me planteó la necesidad de viajar a Venezuela para ocupar el cargo de Coordinador Nacional de Asistencia Técnica para el Deporte y que comprende un alto compromiso con la Misión deportiva cubana en ese país, pues para cualquier revolucionario, es algo indescriptible representar a Cuba cumpliendo los anhelos de esos dos grandes hombres de la historia latinoamericana, Hugo Rafael Chávez Frías y nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Usted me decía, que con la colaboración cubana, el deporte venezolano incrementará mucho más la calidad que ya presenta en varias de sus disciplinas. ¿Qué perspectivas aprecia en tal sentido para ese país?

Sí, Venezuela es un país con muchos habitantes y su infraestructura para el desarrollo del deporte tiene grandes posibilidades de éxito. Cuando se inicia la colaboración, nuestro Comandante en Jefe, en una de sus orientaciones, le decía a mis antecesores que había que tratar de preparar al personal vinculado a la actividad física y los deportes hasta lograr un capital humano con buen nivel de conocimientos para que un día no muy lejano, este país se convirtiese en una potencia deportiva a nivel regional y mundial.

Y esa visión, ese anhelo de nuestro Comandante, se ha ido palpando en cada evento competitivo importante...

Por supuesto, con el paso del tiempo se ha demostrado que el sistema socialista ha tenido la potencialidad y posibilidad de lograr ese objetivo. En lo personal, creo que hasta la fecha hemos tratado de cumplir con ese legado que nos dejó Fidel y también Chávez quién, desde el inicio de su mandato, trató de que esa perspectiva se hiciera realidad.

Hoy en el ciclo Olímpico que comenzamos, Tokio 2020, se continúa trabajando con esas perspectivas y quiero decir que Venezuela tiene una gran cantidad de jóvenes, la mayoría graduados en Cuba con potencialidad inmensa para continuar esta tarea cuando se decida que nuestra participación finalice.

¿Le han servido las experiencias vividas en Venezuela para, al regresar a nuestra provincia y según las posibilidades y adecuaciones, ponerlas en práctica?

Como tú bien sabes, cada día uno aprende algo nuevo. Para mí y para mis compañeros, Venezuela es una nueva escuela, sus características e idiosincrasia pueden diferir de las nuestras, pero el espíritu de lucha, su inteligencia y manifestaciones como latinoamericanos que somos, nos dan nuevas posibilidades de emplear acciones que en Cuba y en Pinar del Río podríamos desarrollar, adaptadas a nuestras realidades porque la cultura de la práctica del ejercicio físico en ellos está bien arraigada y sus actividades de fin de semana también.

Es por eso que siempre podemos innovar cosas nuevas aprendidas del pueblo venezolano y de sus dirigentes en este sector.

Por estos días en Pinar del Río, los peloteros de las diferentes categorías se preparan para mejorar resultados en sus campeonatos nacionales. ¿Cómo ve la designación de Pedro Luis Lazo para dirigir a Pinar en la venidera Serie?

Yo lo veo muy bien. El béisbol, entre otros deportes en la provincia y el país, es similar a los glóbulos rojos que corren por nuestro torrente sanguíneo y el pueblo cubano está acostumbrado a que Pinar del Río siempre esté dentro de los mejores equipos del país. Yo personalmente no creo que ya no tengamos esa potencialidad y sí en que hay hombres que representan el punto exacto para lograr buenos resultados.

Nuestros dirigentes nos han enseñado que las personas pueden lograr esos buenos resultados con la resolución indiscutible de que, Sí se Puede. Además tenemos que descubrir entre nosotros a los líderes y ¿quién dice que Lazo, que fue grande como lanzador y ha sido y es buen hijo de Pinar y de Cuba, no puede lograr lo que no se pudo en la campaña anterior?

De todos los deportes, sé que el boxeo es uno de los que más usted conoce y su estrecha vinculación con él, le ha permitido visitar otros países. ¿Qué marca una misión de otra? ¿Cuánto de especial tiene cada una?

Tienes razón; yo he estado en muchos países como preparador de equipos nacionales de boxeo entre ellos, Filipinas, Trinidad y Tobago, Malasia e islas Seychelles, y cuando uno realiza esta actividad en otro país, se concentra solo en preparar ese equipo y tener buenos resultados en la arena internacional, además, se empeña en desarrollar otras categorías de ese deporte y demuestra que Cuba tiene un capital humano bien desarrollado científicamente para lograr esos resultados.

Ahora, sí te digo que ninguna de estas colaboraciones se parece a otra y mucho menos a ésta que ejerzo aquí en Venezuela porque dirigir a un gran número de colaboradores, asesorar a una institución Deportiva Nacional y lograr empatía con esas personas a quien le brindas todos tus conocimientos para su ulterior desarrollo, ha sido una experiencia muy valiosa para mi formación como profesional y como revolucionario cubano.

¿Como asimiló Pedro Nivardo Pacheco Duarte y los cubanos que lo acompañan, la triste noticia de la partida física del máximo líder de nuestra Revolución Cubana, Fidel Castro?

Esta pregunta que me haces me pone en el justo momento para expresar que existe y existirá siempre, un dolor tan profundo que incluso, permanecerá aún desde el mismo día en que yo no esté entre los vivos. De verdad que ha sido para mí y para mis compañeros colaboradores, un gran golpe.

Nunca nos preparamos para este momento aunque sabíamos que era inevitable, pero me siento muy satisfecho con todo lo hecho y lo que estamos haciendo para rendir merecido tributo a un hombre que yo sé que no ha muerto, que vive en mi corazón y en el de mis compañeros de misión, y que está además, dentro de la gran masa del pueblo venezolano quién también le ha rendido honores al padre de Chávez, al mío y al de todo mi pueblo.

¿Qué le transmite desde Venezuela a ese pueblo pinareño, para el cuál ha trabajado durante muchos años?

Primeramente agradecerte el hecho de que me hayas permitido dirigirme a los atletas, entrenadores, directivos y a todo el pueblo de Pinar del Río desde esta distancia que, geográficamente nos separa, y enviar a todos un saludo efusivo, amistoso y revolucionario.

Decirles a los futuros colaboradores que no los defraudaremos nunca, que con nuestra actuación aquí hacemos realidad el espíritu internacionalista del pueblo pinareño y de toda Cuba, y estoy seguro que continuará en ellos, la frase tan repetida en la despedida física de nuestro invencible Comandante en Jefe "YO SOY FIDEL".