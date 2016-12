León: “Estoy loco por ponerme nuevamente la camisa y llenar este estadio”

Creado en Martes, 20 Diciembre 2016 21:11 Escrito por Víctor Manuel Blanco Visitas: 93

Más de uno se llevó las manos a la cabeza cuando, tras el frustrado intento de asirse con los servicios del industrialista Carlos Tabares, el manager de Villa Clara, Vladimir Hernández, solicitase como refuerzo los servicios de Renier León, para custodiar la pradera central naranja.

La decisión, causó incluso, la sorpresa del veterano jugador pinareño quien había tenido una temporada para el olvido con Vegueros, lo que hacía poco probable su llamado a integrar las filas de alguna de las novenas que continuarían en competencia.

El mismo día en que llegaba a sus 34 primaveras, León se puso la franela naranja, que según ha expresado, ya siente como suya.

Aunque madero en mano sus números no han sido buenos, su rapidez en las bases y su defensa en los jardines compensa el trabajo del jugador de la más occidental, de quien se espera pueda aportar mucho más en la etapa de playoff.

"No fui a Villa Clara a buscar números sino a tratar de que las cosas me salgan bien, cuando llegué me dijeron que como tenía bastante experiencia en playoffs, lo que ellos querían era que los ayudara.

"Salgo a jugar en algunas ocasiones como regular otras como cambio, pero siempre estoy contento y dispuesto a aportar mi granito por el equipo"

¿Cómo ha sido jugar para un equipo que no es el representativo de tu provincia?

"Ha sido una cosa muy linda, pensé que ese equipo tenía otro sistema de juego, pero es igual al de aquí, allí somos todos una familia, nos han acogido como si fuéramos hermanos".

Imagino que en lo personal te haya costado estar alejado de casa, de la familia.

"Me ha chocado un poco porque hay que acostumbrarse a una nueva vida, pero como te dije todo el mundo allá nos ha apoyado, sobre todo tenemos un guía que se llama Alexander Mayeta que siempre nos está animando".

¿Cómo has asimilado el hecho de medirte en el terreno de juego a compañeros de equipo, que ahora defienden los colores de otras novenas?

"Mira hace unos días me tocó enfrentar a Raidel Martínez, un pitcher joven con un buen futuro, pero nada él está haciendo el trabajo por su equipo y yo por el mío, creo que eso es lo lindo que está teniendo este sistema de refuerzos, que busca mejorar la calidad del beisbol cubano."

En la venidera serie Pedro Luis Lazo asumirá el mando de Vegueros. ¿Qué piensas de su designación?

"Todo el pueblo está muy contento, él es una persona muy dedicada, y responsable, con su carisma creo que debemos salir adelante en la próxima campaña".

¿Ansioso por volver a jugar con Pinar?

"Estoy loco por ponerme nuevamente la camisa y llenar este estadio para ver si el pueblo cambia esa opinión que hemos dejado, este es un equipo grande que debe volver a salir adelante".