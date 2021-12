Este viernes quedó inaugurado en el policlínico Especialidades del hospital pediátrico Pepe Portilla de la capital vueltabajera, el Centro de referencia sobre la discapacidad, el cual promoverá el estudio, la investigación y la cultura relacionados con este tema, desde un enfoque de rehabilitación basada en la comunidad.

Charlotte Fortier, directora del programa Humanity Inclusion en Cuba, dijo en la apertura que “el compromiso con la realización de los derechos de las personas con discapacidad no es solo una cuestión de justicia sino una inversión en el futuro, porque no hay desarrollo sostenible si no hay inclusión”.

Especificó que en consonancia con ello y en el marco del proyecto de Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC), implementado en Pinar del Río, con el apoyo financiero de la cooperación belga, las contrapartes decidieron crear aquí un Centro de referencia para la discapacidad, que propiciará y facilitará el estudio y las investigaciones al respecto, las cuales son esenciales para apoyar la implementación de políticas públicas más inclusivas.

“La creación del Centro es uno de los resultados más importantes después de cinco años de trabajo del proyecto RBC en la provincia y constituye desde ya, un espacio de intercambio y de aprendizaje”, sentenció Odilkys Cala Hernández, coordinadora operacional del proyecto RBC en Vueltabajo.

Aseguró que el trabajo se coordinará con las distintas asociaciones, de manera que se pueda ayudar a las familias y a las personas con discapacidad.

Al respecto, la doctora Mayté Cabrera Hernández, directora del hospital pediátrico Pepe Portilla, institución de salud que acoge al Centro, resaltó que resulta indispensable la creación de espacios como este, que eleven la promoción de políticas, culturas y prácticas inclusivas y permitan minimizar e incluso eliminar barreras de participación y aprendizaje.