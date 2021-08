El Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba (MFP) resolvió exonerar temporalmente del pago del Impuesto Aduanero, a las entidades autorizadas a prestar el servicio de importación a las formas de .gestión no estatales



Publicada en la Gaceta Oficial de la República número 68, la Resolución 321/2021 establece la suspensión de los impuestos hasta el 31 de diciembre de 2021, por la importación de insumos y materias primas que realicen para el ejercicio de sus actividades.



Señala la Gaceta que la Resolución tiene como objetivo estimular la producción de bienes y prestación de servicios por las formas de gestión no estatales.



De igual forma, la norma jurídica incluye a los productos que se importen en consignación para su venta en plaza, con alcance a los insumos y materias primas para la producción agropecuaria.



Aclara la Resolución del MFP que la medida no se aplica a los productos terminados.



Con el objetivo de dinamizar la economía y poner en igualdad a todos los actores económicos del país, en agosto de 2020 se aprobaron en Cuba normas que posibilitaron al sector no estatal acceder al comercio exterior, y se diversificaron los servicios y bienes a exportar.

Aprueban libre importación de tecnologías que generan o funcionan con fuentes renovables de energía

Cuba aprobó la importación sin límites de tecnologías que generan o funcionan con fuentes renovables de energía, sus partes y piezas.



Según recoge la Gaceta Oficial de la República número 69, la Resolución 208/2021 tiene por objetivo continuar con el desarrollo de las fuentes renovables de energía, estimular su importación sin carácter comercial y elevar su participación en la matriz de generación de energía eléctrica en el territorio nacional.



La norma jurídica destaca un listado de los equipos autorizados a importar sin establecer límites de cantidad y establece entre ellos los calentadores solares; las bombas fotovoltaicas; los pequeños aerogeneradores; los biodigestores de geomembranas; las motobombas a biogás; el alumbrado solar; y los sistemas de aires acondicionados solar.



Entre las partes y piezas autorizadas señalan colector termosolar, tuberías y válvulas, tanque termosifónico con aislamiento térmico, plato parabólico, cables y accesorios de automática, góndola, entre otros específicos de cada equipo.

Aclara el texto que la persona que importe dichas tecnologías es responsable de la instalación y su sostenibilidad; además, la empresa eléctrica certificará el cumplimento de los requisitos para la instalación y se garantizará el metro contador para la medición de la energía generada por el pequeño aerogenerador.



Por su parte, el Ministerio de Finanzas y Precios resolvió eximir del pago de los aranceles de aduanas a las personas naturales, por la importación sin carácter comercial de calentadores solares, bombas fotovoltaicas, pequeños aerogeneradores, biodigestores de geomembranas, motobombas a biogás, alumbrado solar y sistemas de aires acondicionados solar, así como sus partes y piezas.



El pasado 28 de julio el Ministerio de Energía y Minas aprobó la importación por personas naturales de sistemas fotovoltaicos, sus partes y piezas, con el objetivo de fomentar el desarrollo de las fuentes renovables de energía y elevar su participación en la matriz de generación de energía eléctrica nacional.