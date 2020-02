Video publicado por Bernie Sanders pone al desnudo la hipocresía de la "democracia" en EEUU

Después de la victoria de Bernie Sander en las primarias en New Hampshire y en Nevada, el resto de candidatos demócratas decidieron concentrar sus fuerzas en su contra en el debate celebrado ayer en Charleston.

De acuerdo con reportes de agencias de prensa: "Los rivales de Sanders criticaron sus posturas de izquierda y sus planes, principalmente la reforma para dar una cobertura universal de salud, como demasiado radicales para congregar al electorado estadounidense".

El ex vicepresidente Biden advirtió que Sanders era blando en materia de control a la tenencia de armas, mientras el exalcalde Michael Bloomberg dijo que Rusia lo intenta ayudar para beneficiar a Trump.

Por su parte la senadora Elizabeth Warren así como el exalcalde de South Bend, Pete Buttigieg, dos candidatos que necesitan un impulso si quieren seguir en la contienda, atacaron el programa de Sanders por sus costos.

Warren dijo que comparte la agenda progresista de Sanders pero remarcó que tienen profundas diferencias. “Yo me empapé en los detalles”, dijo la senadora, citada por AFP.

