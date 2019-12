Trump firmaría orden para interpretar el judaísmo como nacionalidad

El presidente estadounidense, Donald Trump, podría firmar hoy una orden ejecutiva para interpretar el judaísmo como una nacionalidad, con el fin de combatir lo que su administración considera manifestaciones de antisemitismo en universidades del país.

Según adelantó el diario The New York Times, la orden del mandatario republicano interpretará el judaísmo como una raza o nacionalidad, no solo como una religión, con el fin de impulsar una ley federal destinada a penalizar a colegios y universidades que no fomenten un clima abierto para los estudiantes de las minorías.

El propósito de la medida es apelar a la Ley Federal de Derechos Civiles de 1964, la cual requiere que las instituciones educativas que reciben fondos federales no discriminen en función del origen nacional, según indicaron altos funcionarios de la administración citados por ese y otros medios de prensa.

A partir de una parte de esa normativa, el Departamento de Educación puede retener fondos federales de cualquier universidad o programa educativo que discrimine por motivos de raza, color u origen nacional.

Como la religión no está cubierta en esa ley, la orden interpretaría el judaísmo como una nacionalidad para poder castigar a las universidades por violaciones consideradas antisemitas, en medio de un movimiento global de boicot a Israel por sus acciones contra los palestinos, el cual ha llegado a algunos campus del país.

De acuerdo con el Times, voces contrarias a esa acción ejecutiva se quejaron de que tal política podría usarse para reprimir la libertad de expresión y la oposición legítima a las políticas de Israel hacia los palestinos en nombre de la lucha contra el antisemitismo.

El medio indicó que la definición de antisemitismo que se utilizará en el documento a ser rubricado por el gobernante coincide con la utilizada por el Departamento de Estado y por otras naciones, la cual ha sido criticada por ser demasiado abierta y radical.

Por ejemplo, describe como antisemita 'negar al pueblo judío su derecho a la autodeterminación' en algunas circunstancias, y ofrece como ejemplo de tal comportamiento 'afirmar que la existencia de un Estado de Israel es un esfuerzo racista', explicó el diario.

Jonathan Greenblatt, director ejecutivo de la Liga Antidifamación, consideró positiva la medida y dijo esperar que se aplique de manera justa, al manifestar que el grupo registró su tercer nivel más alto de episodios antisemitas en este país el año pasado.

Pero Yousef Munayyer, director ejecutivo de la Campaña de Estados Unidos por los derechos de los palestinos, declaró al periódico que la orden de Trump es parte de una acción sostenida 'para silenciar el activismo por los derechos de los palestinos', al equiparar la oposición al tratamiento israelí de los palestinos con el antisemitismo.