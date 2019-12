Guerra comercial: Trump pide al Banco Mundial que retire préstamos a China

Donald Trump, como parte de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, atacó nuevamente al gigante asiático, con una petición al Banco Mundial para que deje de prestar dinero a esa nación, alegando que Beijing “ya tiene suficiente”.

El mensaje fue enviado por el mandatario estadounidense a través de su cuenta en la red social Twitter, luego de haber declarado esta semana que no tiene prisa para alcanzar un acuerdo comercial con China.

Why is the World Bank loaning money to China? Can this be possible? China has plenty of money, and if they don’t, they create it. STOP!