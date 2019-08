Biden quiere recomprar armas de asalto en manos de civiles en EE.UU.

El exvicemandatario Joe Biden, quien sigue hoy como líder entre los aspirantes demócratas a la presidencia estadounidense, prometió impulsar un programa federal para recomprar armas de asalto de estilo militar actualmente en manos de civiles.

En una entrevista transmitida anoche por la televisora CNN, el candidato a la Casa Blanca también reiteró su apoyo a una prohibición de las armas de asaltos, en momentos en los que el país está de luto tras dos tiroteos masivos que dejaron 31 muertos y 51 heridos, el fin de semana en Texas y Ohio.

Según Biden, las recompras voluntarias de armas que promovería si se convierte en presidente se sumarían a su impulso para renovar un veto federal de ese tipo de armamento, similar a uno que ayudó a poner en vigor en 1994 cuando era senador, pero que caducó una década después.

Tal medida, bautizada como la Prohibición Federal de Armas de Asalto, fue una subsección de la Ley de Control de Delitos Violentos y Aplicación de la Ley de 1994, y restringió la fabricación para uso civil de ciertas armas semiautomáticas y de algunas municiones definidas como de gran capacidad.

De conformidad con una disposición de vigencia limitada, la norma expiró el 13 de septiembre de 2004, e intentos posteriores por renovarla han resultado infructuosos.

Cuando se le preguntó qué les diría a los propietarios de armas preocupados de que una administración Biden vendría a quitarles esos artefactos, el exvicepresidente respondió: 'ÂíBingo! Tienes razón, si tienes un arma de asalto'.

El hecho es que las armas de asalto deberían ser ilegales, punto. La Segunda Enmienda (que expresa el derecho a la portación de armas) no dice que no puedes restringir los tipos de armas que las personas pueden poseer. No puedes comprar una bazuca, no puedes tener un lanzallamas, sostuvo.

Señaló que no trataría de confiscar armas de propiedad privada o compradas, sino que abogaría por ese 'un programa nacional de recompra' destinado a sacarlas 'de la calle'.

Durante su entrevista con CNN, el aspirante presidencial tuvo críticas contra el actual ocupante de la Casa Blanca, el republicano Donald Trump, a quien acusó de usar el lenguaje de los nacionalistas blancos, incluido el sospechoso del tiroteo del sábado en Texas, quien habría publicado una proclama antiinmigrantes en línea.

Este es un presidente que ha dicho cosas que ninguno otro presidente había dicho desde Andrew Jackson (1829-1837), manifestó Biden, y consideró que los ataques del mandatario contra inmigrantes y minorías han envalentonado a ese tipo de personas.

Sin embargo, no fue tan lejos como algunos de los otros más de 20 demócratas que aspiran a la presidencia, entre ellos el excongresista Beto O'Rourke y el senador Coory Booker, quienes llegaron a tildar al mandatario de supremacista blanco.

'No estoy seguro de lo que este hombre cree, si cree algo' que no sea la 'oportunidad' política, apuntó.