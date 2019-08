ONU solicita a EEUU y Rusia buscar nuevo acuerdo para el control de armas nucleares

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, expresó su pesar por el fin del Tratado Armas de Nucleares de mediano y corto alcance (INF por sus siglas en inglés), y solicitó a Rusia y Estados Unidos (EE.UU.) emprender nuevas negociaciones.

Guterres enfatizó en la necesidad de buscar urgentemente un acuerdo sobre un nuevo camino común para el control internacional de armas.

El titular de Naciones Unidas pidió a Washington y Moscú a resolver sus diferencias a través de los mecanismos de consulta previstos en el tratado y lamentó que no hayan podido hacerlo, indica un comunicado difundido por la oficina de su portavoz.

.@antonioguterres expresses his deep regret at the ending of the Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty. He notes that in the current international environment, previously-agreed arms control & disarmament agreements are increasingly under threat: https://t.co/RICLocMEV1 pic.twitter.com/WQiRu82rbm