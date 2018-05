Gobierno de México presenta queja formal ante Washington

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. / Foto: Reuters

El gobierno de México presentará, a través de la Secretaría de Asuntos Exteriores, una queja formal al Departamento de Estado de los EE.UU. a causa de las declaraciones de Donald Trump sobre los emigrantes, a quienes llamó “animales”.

El canciller mexicano Luis Videgaray Caso declaró que comparar a cualquier persona con un animal, sin importar su condición o su estatus migratorio, implica que no se reconoce su dignidad fundamental como persona y sus derechos humanos esenciales.

Afirmó que si el presidente Trump no encuentra el valor, el significado que tiene para Estados Unidos, la cooperación con México, “ese es un problema de él, no nuestro, pues México coopera con Estados Unidos por el interés de los mexicanos y del país y no para darle gusto al presidente”.

Videgaray Caso mencionó que debido a esa retórica que viene de la Casa Blanca, por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, ya se revisan los mecanismos de cooperación bilateral.

Señaló que aunque no hay embajador de Estados Unidos en México ni un nombramiento previsto, la presentación de la queja la harán mediante la embajada mexicana en Washington.