Donald Trump suma a Venezuela y Corea del Norte al nuevo veto migratorio

Anoche, el presidente de EE.UU. lanzó una nueva iniciativa para regular y controlar el ingreso de extranjeros al país. / Foto: AP.

El presidente de Estados Unidos, Donal Trump, anunció el domingo un nuevo veto migratorio tras la expiración del primero este mismo día, pero esta vez incluyó a más países, como había prometido.

La nueva orden ejecutiva del mandatario republicano mantiene la restricción de viajes para provenientes de países de mayoría musulmana: Irán, Somalia, Libia, Yemen y Siria.

Sin embargo, esta vez ha incluido la prohibición a Corea del Norte, Venezuela y Chad. Sudán, que se encontraba en la primera versión del veto migratorio, ya no figura en el nuevo documento.

Washington impuso una prohibición total de viajes a los ciudadanos de Corea del Norte y Chad, mientras que las restricciones para Venezuela se limitan a los funcionarios de una larga lista de entidades del gobierno y a sus familiares.

En el caso específico de Venezuela, el extenso documento firmado por Trump señala que el país sudamericano ha adoptado los estándares impuestos por el Departamento de Seguridad Interna (DHS), pero sostiene que Caracas “no coopera en la verificación si sus ciudadanos representan una amenaza a la seguridad nacional o la seguridad pública”.

Por ello, la suspensión de autorización de viajes se extiende a funcionarios de los órganos responsables por esa verificación, como el ministerio del Interior, el servicio migratorio, el servicio de inteligencia y el ministerio de Relaciones Exteriores.

“Los ciudadanos venezolanos que posean una visa (para ingresar a Estados Unidos) serán sometidos a medidas extras apropiadas de verificación”, indica el decreto presidencial.

La Casa Blanca informó que la medida responde a la poca seguridad o falta de cooperación de estos países con las autoridades estadounidenses.

El gobierno de Trump busca “mejorar las capacidades y procesos de vigilancia para detectar el intento de entrada a Estados Unidos de terroristas u otras amenazas a la seguridad pública”.Hace pocos días, funcionarios del gobierno estadounidense habían anticipado que el presidente Donald Trump podría incluir a nuevos países en la lista de los que ya son afectados por la prohibición de ingreso a Estados Unidos, como parte de un controvertido decreto antiinmigración que expiraba este domingo.

Funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Seguridad Interior habían señalado el viernes que tenían identificados a un número de países que no pueden o no quieren someterse a los controles de seguridad exigidos para ingresar a territorio estadounidense.

El mandatario republicano había señalado a comienzos de año que necesitaba un período de 90 días de prohibición de ingreso al país de personas provenientes de seis naciones de mayoría musulmana (Siria, Libia, Irán, Sudán, Somalia y Yemen), así como de 120 días de prohibición de ingreso de refugiados de cualquier origen con el fin de definir nuevos filtros de admisión.

El viernes los funcionarios indicaron que un nuevo decreto presidencial pondría en marcha una “gama” de medidas que van desde controles más estrictos -como pedir el acceso a teléfonos celulares o a cuentas en las redes sociales- hasta una prohibición pura y simple.

Sin embargo, los funcionarios no adelantaron cuáles serían los nuevos países incluidos en la orden ejecutiva.

“El objetivo no es impedir definitivamente que viajeros de ciertos países vengan a Estados Unidos. El objetivo es proteger a los estadounidenses hasta que los gobiernos extranjeros se plieguen a nuestras demandas y no planteen más riesgos para la seguridad de Estados Unidos”, explicó entonces Miles Taylor, asesora del Departamento de Seguridad Interior.

País por país, cómo afecta ese veto a los ciudadanos

Irán: Los ciudadanos que quieren estudiar podrán hacerlo pero deberán pasar controles arduos. Los demás forman parte de una amplia prohibición para viajar porque el gobierno de ese país es poco cooperativo, según oficiales de la Casa Blanca.



Venezuela: Determinados funcionarios gubernamentales y sus familias no podrán visitar el país. En el documento, el gobierno asegura que este grupo de personas en particular es “responsable de las insuficiencias identificadas” al compartir información sobre los viajeros.



Siria: Es uno de los países más afectados. Ningún sirio podrá solicitar la visa para ingresar al país.



Corea del Norte: Es una de las novedades y otro de los países más señalados por este veto, porque tal como ocurre con los sirios, los norcoreanos tampoco podrán solicitar permiso para pisar suelo estadounidense. La tensión creciente entre Washington y el régimen de Pyongyang por los ensayos nucleares fue sin dudas la razón de esta prohibición.



“El gobierno de Corea del Norte no coopera con el gobierno de Estados Unidos en ningún aspecto y no satisface los requerimientos de información compartida”, justifica el decreto.

Somalia: Ya no se les permitirá emigrar a Estados Unidos, pero sí podrán visitarlo, siempre y cuando cumplan con un examen extra, de acuerdo con lo publicado por el diario The New York Times.



Chad, Libia y Yemen: La mayoría de los ciudadanos serán impedidos de emigrar o visitar el país por no contar con la capacidad técnica para identificar y localizar a sus viajeros, que en varias oportunidades están vinculados a redes terroristas en sus países.



Mientras que el anterior veto, que afectaba a los ciudadanos de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, tenía un límite, estas nuevas restricciones son de duración indefinida.