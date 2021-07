En los últimos días, la empresa agropecuaria Cubaquivir mostraba un ajetreo constante. Sin dejar de atender los principales objetivos productivos, sus trabajadores alistaban el centro para la conmemoración, en la mañana de hoy, del Día de la Rebeldía Nacional en Pinar del Río.

El Buró Provincial del Partido decidió otorgar el reconocimiento debido al cumplimiento de los planes correspondientes a la campaña de frío, la tabacalera y de cultivos varios, así como las siembras de la etapa de primavera y otros resultados satisfactorios en varios indicadores.

CUBAQUIVIR POR DENTRO

Belkys Pérez Díaz, directora de Cubaquivir, asegura que además de los resultados productivos, el buen funcionamiento del sistema de trabajo de la Empresa contribuyó a ganar la sede.

Hace solo un año que Belkys Pérez Díaz dirige la Empresa, una tarea que cataloga como un gran reto y una responsabilidad enorme, pero que no la amilana en el empeño de mantenerla unida y en constante búsqueda de alternativas para mejorar.

Son 1 055 trabajadores en total que integran 36 secciones sindicales. Cuentan con nueve unidades empresariales de base (UEB), de ellas seis productivas, una de servicios, una comercializadora y otra de industria.

En los predios de la entidad pudimos constatar el trabajo que se realiza en algunas de ellas con importante peso en los resultados. Tal es el caso de la Granja Urbana, la de Casas de Cultivo y Tabaco.

“Tenemos la Che Guevara que es una UEB integral de cultivos varios y módulos pecuarios, de los cuales ya contamos con siete, y la Arturo Pérez Mayor, ganadera y también de cultivos varios, donde fomentamos el plátano con un plan de 66 hectáreas en la finca Las Guerrilleras. Hicimos el compromiso de cumplir la meta en saludo al 26 y lo logramos.

“Una de las unidades más significativas es El Blay, donde tenemos 11 máquinas de pívot central para el riego, que abarcan 168.13 hectáreas, de ellas 10.18 sembradas de malanga. También cultivamos maíz, calabaza, boniato y hasta los realengos están cubiertos con yuca, plátano, mango, ají picante y cachucha.

“En la campaña de frío, con esos pívots plantamos tomate, frijol y boniato. Es una gran satisfacción porque el riego está seguro para desarrollar los cultivos como queremos y con los rendimientos que necesitamos. Así podemos cumplir con el autoabastecimiento territorial y provincial”, refirió Pérez Díaz.

A través de la UEB Comercializadora entregan semanalmente a la cabecera provincial 660 quintales de frutas, viandas y hortalizas, especialmente con destino a tres mercados: El Villamil, La Escalera y el del Pediátrico. Pronto deben comenzar con el arrendamiento de dos más.

“Ya existen contratos con tiendas de Cimex y TRD y mantenemos el encadenamiento productivo con la Zona Especial de Desarrollo Mariel. A pesar del poco turismo a causa de la COVID-19, abastecemos varios hoteles que ya nos han hecho pedidos de algunos tipos de productos por cantidades”, indicó.

El 80 por ciento del ají picante que se produce en la UEB Casas de Cultivo de Cubaquivir es exportable.

En el caso de las exportaciones, destaca el 80 por ciento del ají picante chile habanero de la variedad ajuma rojo, que además de producirlo en las casas de cultivos incursionan en la modalidad a cielo abierto con resultados alentadores. De las ocho toneladas que tienen en plan este año, ya alcanzan seis.

En la minindustria Sol Guamá producen variedad de productos y pretenden ampliar las líneas a partir de condimentos deshidratados.

Por otra parte, si de diversificar producciones se trata, no hay mejor ejemplo que la minindustria Sol Guamá perteneciente a la Granja Urbana, en la que tienen varias líneas de producción que incluyen sirope, salsas, vinagre, encurtidos, dulces de frutas, sazones, jugos, puré y pretenden incursionar en productos deshidratados.

En el tabaco, uno de los rubros más importantes para la economía del país, cumplieron el plan de siembra de la actual campaña, lo cual no lograban hacía muchos años. Cuentan con más del 40 por ciento almacenado y tienen la próxima campaña contratada con un plan de 265 hectáreas.

ORGULLO, INCENTIVO… TRABAJO

Ser merecedores de la sede del acto provincial por el 26 de Julio abarca más que indicadores productivos. La directora de Cubaquivir asegura que también se debe a la unidad del colectivo y al sentido de pertenencia que existe en la entidad.

“El sistema de trabajo que llevamos ha sido muy efectivo y hay mucha cohesión y comunicación entre los integrantes del consejo de dirección y los trabajadores en general. Eso es fundamental. Aquí todos hacemos lo que sea necesario, la consagración es inmensa”.

Pareciera que Cubaquivir apuesta por el liderazgo femenino, pues el 80 por ciento de su estructura directiva está compuesta por mujeres. Para ellas, ser parte de la festividad es más que un acontecimiento feliz.

“Esto es un momento nunca antes vivido, y en las circunstancias actuales nos permite ser más fuertes. Nos incita a la creatividad, a la innovación y a las iniciativas, a tono con el llamado del presidente. Que hayamos sido la sede es un orgullo para los palaceños y para los trabajadores de la Empresa que con su esfuerzo y amor han aportado a estos resultados”, dijo Marilín Ovalle González, directora del Puesto de análisis y dirección y secretaria general del núcleo del Partido.

Para Nelsys Llanes Díaz, directora de la UEB Granja Urbana, mantener las producciones a pesar de la COVID-19 no ha sido un problema. “Nuestro objeto social es la alimentación del pueblo, y aunque todavía no llegamos a las 12 libras per cápita por habitante, recuperamos huertos intensivos en las cooperativas, diversificamos las líneas de la minindustria y no paramos en el empeño, eso, sumado a los demás indicadores nos llevó a ganar la sede”.

“Estamos contentos todos. Es un reconocimiento a la nueva dirección, a los directores que pasaron antes y contribuyeron al crecimiento de la Empresa, a las CCS y al sistema de la Agricultura en la provincia. Queda trabajo por hacer, pero esto nos impulsa a luchar mucho más”, afirmó Ana Luisa Pérez, fundadora de Cubaquivir y especialista de producción para atender exportaciones.

En medio del ajetreo constante concluimos el recorrido, la directora alude a la importancia de la ciencia y la innovación como alternativas para seguir adelante. “Limitaciones existen siempre, pero las soluciones tenemos que buscarlas, no esperar cruzados de brazos por algún milagro. La meta es continuar trabajando sin descanso”, sentenció.

Vea más fotos en: Cubaquivir, una empresa agropecuaria de referencia en Pinar del Río