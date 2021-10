La Mesa Redonda transmitió una intervención especial del compañero Rogelio Polanco Fuentes, Miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, como parte de la denuncia pública realizada por el Primer Secretario del Partido en la clausura del II Pleno del Comité Central sobre los planes del gobierno estadounidense y sus operadores políticos en Cuba para intentar derrocar la Revolución.

Al iniciar su declaración, recordó las palabras del Primer Secretario del Partido en las conclusiones del II Pleno del PCC:

“Ahora aparecen con una supuesta marcha pacífica. No es más que una escalada en el modo de actuar contra la Revolución y un desafío a las autoridades y al Estado de derecho socialista refrendado en nuestra Constitución; (…) es una provocación como parte de una estrategia de “golpe suave”. Sus propósitos coinciden con las principales líneas de ataque, calumnias, mentiras y amenazas utilizadas por quienes financiados por el Gobierno de los Estados Unidos se oponen al sistema político cubano e intentan desestabilizarlo y restaurar el capitalismo.

“No vamos a legitimar el accionar imperialista en la política interna ni dar cauce a los deseos de restauración neocolonial que han acumulado algunos y que se refuerzan en situación de crisis. No es un acto de civismo, es un acto de subordinación a la hegemonía yanqui”.

El Jefe del Departamento Ideológico del Comité Central recordó que entre el 20 y el 27 de septiembre un reducido grupo de ciudadanos entregaron en las sedes de los gobiernos municipales o provinciales de ocho provincias del país textos similares donde anunciaban la decisión de celebrar una marcha supuestamente pacífica.

“Subrayó ´la decisión de celebrar una marcha´ porque no era una solicitud: se estaba dando por hecho la celebración de esta marcha. La acción fue concebida con un alcance nacional en evidente coordinación por parte de sus promotores”, enfatizó.

Más adelante se refirió como el 12 de octubre las autoridades de los municipios donde fueron entregados los referidos documentos, dieron respuesta personal a los remitentes. “En esa ocasión se ofrecieron los argumentos precisos sobre el carácter ilícito de la marcha en correspondencia con los artículos 56, 45 y 4 de la Constitución”.

“Entre las razones expresadas se dejó claramente establecido que las proyecciones públicas de los promotores y sus vínculos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el gobierno de los Estados Unidos tiene la intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba, por lo que la marcha anunciada constituye una provocación como parte de la estrategia de cambio de régimen ensayada por Estados Unidos en otros países”, dijo.

Polanco Fuentes llamó la atención sobre cómo apenas anunciada la marcha, esta recibió el apoyo público de legisladores estadounidenses, operadores políticos y medios de comunicación que alientan acciones contra el pueblo cubano, intentan desestabilizar el país e instan a la intervención militar. “Es algo recurrente y permanente como estos medios y operadores políticos desde los Estados Unidos instan a la intervención militar en nuestro país”, acotó.

El Miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba dijo que desde sus inicios era evidente que se trataba de un plan desestabilizador orquestado desde el exterior a través de operadores políticos internos con intenciones violentas.

“Ante el desafío de los promotores de la provocación en su pretensión de hacer caso omiso a la negativa de las autoridades, el 21 de octubre la Fiscalía General de la República en sus sedes de varias provincias inició un proceso de apercibimiento a estos ciudadanos; manifestándole que de incumplir la decisión de las autoridades incurrirían en los delitos de desobediencia, manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir y otros previstos y sancionados en la legislación penal vigente”.

En este sentido, explicó que la actuación de la Fiscalía se sustentó en el artículo 156 de la Carta Magna donde se establece que “es el órgano del Estado que tiene como misión fundamental ejercer el control de la investigación penal y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado, así como velar por el estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales por los órganos del Estado, las entidades y por los ciudadanos”; así como la Ley 83 de 1997 “Ley de la Fiscalía General de la República” en su artículo 7.

Un nuevo capítulo de la Guerra No Convencional contra Cuba

Es evidente que estamos ante un nuevo capítulo de la guerra no convencional, del golpe suave o del manual de lucha no violenta que Estados Unidos ha ejecutado durante la época contemporánea en varios países, señaló Polanco Fuentes.

“Yugoslavia, Libia, Siria, Ucrania, Nicaragua, Venezuela son algunos de los ejemplos donde estas acciones de la guerra no convencional se han llevado adelante. Hay suficiente información doctrinal sobre la manera en que los Estados Unidos han llevado a cabo estas acciones”

Según explicó, la circular TC-1801, uno los principales documentos de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos, exhorta a aprovechar las posibles vulnerabilidad del gobierno a derrocar, distanciarse de la población, desplazar a la porción de la ciudadanía que actúa de manera neutral a posiciones en su contra, explotar estos elementos a través de la subversión y cuando esta no conduzca a los resultados estratégicos deseados recurrir al conflicto armado, a través del fomento de la insurgencia.

“Para eso utilizan todos los elementos del modelo, el punto de vista económico, psicológico, acciones de subversión, así como el uso masivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones con el objetivo de derrocar a esos gobiernos con un menor costo económico, político y militar”.

En su alocución se refirió a su experiencia personal en Venezuela, país en el que fungió como funcionario diplomático. En este sentido rememoró que en los años 2013, 2014 y 2017 se desarrollaron las llamadas Guarimbas, acciones violentas de los representantes de sectores de la oposición en Venezuela para derrocar al gobierno bolivariano que provocaron innumerables daños económicos y humanos a la sociedad.

“Hay un informe del estado venezolano ́ La verdad de Venezuela contra la infamia: datos y testimonios de un país bajo asedio´ publicado en septiembre de 2020 que tiene elementos que se relacionan con las acciones que se pretenden ejecutar en nuestro país. En este informe se plantea que el total de fallecidos durante las protestas violentas en febrero de 2014 fueron 43 personas, mientras que en las protestas de abril a julio de 20174 el ministerio público registró 121 fallecidos y 1958 lesionados, sin embargo, con relación a los protestas de 2014 el entonces secretario de estados de los Estados Unidos John Kerry emitió un comunicado en el que afirmaba que ´las manifestaciones eran pacíficas y acusó al gobierno venezolano de enfrentar a manifestantes pacíficos por la fuerza”, reseñó.

“Un examen pormenorizado, dice el informe, de los hechos ocurridos revela que la mayoría de las demostraciones provocadas y promovidas por dirigentes de la oposición entre abril y julio de 2017 se realizaron quebrantando la legislación nacional e internacional vigente. Estas manifestaciones derivaron en acciones de violencia extrema caracterizadas por el uso de armas de fuego, bombas molotov, morteros y armas de fabricación casera, colocación de barricadas, trampas mortales en las vías públicas, daños a instituciones, escuelas, centros de salud y asedio contra instalaciones militares y policiales. Se registraron tres prácticas inéditas en la historia reciente del país: incendiar vivas a personas señaladas como partidarias del gobierno, utilización de niños, niñas y adolescentes para preparar bombas incendiarias, custodiar barricadas y agredir a los cuerpos de seguridad, así como la combinación de altos niveles de violencia con símbolos religiosos y patrióticos ”.

El funcionario destacó además como el propio informe reconocía con preocupación el hecho de que los medios pretendían presentar estos hechos como manifestaciones pacíficas. “Algunos aquí comienzan a buscar los llamados métodos de lucha no violenta para asesorarse y ejecutar en Cuba algunas de estas acciones”.

Abundante financiamiento para la subversión

En relación con el financiamiento para las acciones subversivas en otros países, alertó que ha sido una práctica sistemática de los gobiernos de los Estados Unidos, por lo que se ha creado un entramado de instituciones con fondos multimillonarios.

Resaltó que entre las instituciones emblemáticas se encuentran la NED y la USAID. Polanco recordó que la primera nació en 1983 dentro del llamado Proyecto Democracia para hacer abiertamente lo que hacía décadas desarrollaba la CIA de manera encubierta. “Los objetivos de la NED siempre han sido la subversión política y el llamado cambio de régimen a partir de un entramado de organizaciones que promueven cursos, eventos, premios, becas, la fundación de ONG, tanques de pensamiento, fundaciones y centros universitarios”.

En su exposición detalló que entre esas organizaciones nacidas en América Latina se encuentra CADAL (Centro para la Apertura Democrática en América Latina), la que forma parte de una amplia red de organizaciones no gubernamentales que emplea los EE.UU. para financiar y canalizar financiamiento para sus operadores políticos a través de la NED y la USAID.

“Sobran las referencias públicas del financiamiento de la NED a CADAL como parte de los tentáculos para el entramado contra los procesos progresistas en América Latina y otras partes del mundo. La NED otorgó a CADAL 107 000 dólares en 2017 y 100 000 dólares en el 2021 destinados al proyecto denominado ´Un enfoque regional para promover los valores democráticos en Cuba”.

Los vínculos entre Estados Unidos y sus operadores políticos en Cuba

Reveló que dos ciudadanos cubanos son parte de los generosos beneficiantes de los fondos de estas organizaciones estadounidenses: Manuel Cuesta Morúa y Yunior García Aguilera, firmantes de los documentos entregados a las autoridades cubanas sobre la pretensión de realizar marchas en varias ciudades del país.

Ambos, explicó, viajaron en el 2018 a Argentina para participar en un evento de esta organización CADAL coordinado por el proyecto “Tiempos de cambio y el nuevo rol de las Fuerzas Armadas en Cuba”.

Entre los objetivos de este curso, señaló Polanco, se encontraban dar continuidad al estadio de las FAR para transmitir a los activistas posibles escenarios y supuestos aliados a futuro, cooperar con actores cubanos a fin de vincularse con miembros y ex miembros de las FAR abiertos a procesos de cambios. “Son claras las intenciones subversivas, conspirativas y golpistas de estos proyectos. Hay que ser ilusos para hacer mella en la dignidad de nuestras invictas Fuerzas Armadas Revolucionarias”, preponderó.

El político cubano denunció que tanto CADAL como su director Gabriel Salvia han estado muy activos para apoyar las provocaciones para el próximo mes en Cuba.

“En el 2019 Cuesta Morúa y García Aguilera continuaron su preparación en un taller auspiciado por la Universidad San Luis Campus Madrid. Allí recibieron lecciones de Richard Youngs, experto en protestas públicas como método de cambio político”.

Según apunta Richard Youngs, las revueltas son cada vez más una ruta principal a través de la cual la gente común busca lograr una transformación social política y económica. “Los manifestantes deben tomar decisiones difíciles, ¿simplemente se desvinculan de la política o construyen nuevos tipos de campaña cívicas? ¿Se incorporan a los partidos políticos existentes o se alejan por completo de la política dominante?

El Miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba enumeró que entre los nuevos tipos de campaña cívica se encuentran los llamados presos políticos, la violencia, la conformación de organizaciones, así como la creación de condiciones para realizar nuevas manifestaciones y la proclamación de nuevas fechas para estas movilizaciones. También se promueven acciones para evadir el control policial e impedir que los cuerpos policiales preserven la paz en el país.

Añadió que el sitio Cuba Money Project reveló que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) otorgó a finales de septiembre unos 6 669 000 dólares para proyectos subversivos en Cuba, de un total de 18 000 000 que puede destinar hasta 2023 para estos fines.

“Entre los principales beneficiarios están el Directorio Democrático Cubano, dirigida por Orlando Gutiérrez Boronat, la cual ha recibido 617 500 dólares, así como los medios creados para la campaña mediática contra Cuba entre ellos ADN Digital con 2 031 260 USD y Cubanet 783 mil dólares. Son más de 70 billones de dólares que se dedicaron durante la administración de Trump para la subversión, a lo que habría que sumarle los más de 100 millones la oficina de transmisiones para Cuba de la mal llamada Radio y Televisión Marti”.

Estas organizaciones-dijo- han servido de financiamiento a politiqueros y mercenarios que viven al amparo del generoso derrame de Washington. Asimismo recordó que desde Cuba estas organizaciones se mantienen recibiendo el apoyo y el financiamiento de las autoridades de Estados Unidos, del Departamento de Estado, del Consejo de Seguridad Nacional y de la Embajada en La Habana como denunció el primero secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba en el reciente pleno de la organización partidista.

Estados Unidos es el organizador de la provocación

“El gobierno de Estados Unidos es el verdadero organizador y promotor de la provocación montada para noviembre, los hechos y declaraciones lo demuestran. No se han tomado el cuidado de ocultarlo. Altos funcionarios gubernamentales participan directamente en su conducción”, afirmó.

De igual forma agregó que recientemente el gobierno norteamericano amenazó con nuevas medidas contra Cuba, si no se permite que los operadores locales de su estrategia anticubana actúen impunemente en el país, así lo indicó en una entrevista Juan González, director para asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional. Este señaló que su administración actuará si Cuba procesa a los convocantes a la marcha “Cuba no acepta amenazas, ni se deja intimidar. Nuestra historia de resistencia y de dignidad lo confirman”.

“Guárdense sus amenazas como dice nuestro pueblo. Tampoco nos sorprende el apoyo a esta pretendida marcha por parte de organizaciones violentas y connotados terroristas de la mafia anticubana y del núcleo mediático generador de odio en Miami. Todos hemos sido testigo que desde se anunció por sus organizadores la marcha recibió el respaldo público y notorio de legisladores estadounidense, de operadores políticos y medios de comunicación que alientan acciones contra la Revolución”, destacó.

El entusiasta apoyo de la mafia anticubana de Miami

Polanco afirmó que tuits, declaraciones, asambleas de resistencia y otras frenéticas acciones que han ocurrido estos días en Miami, como si las acciones fueran a desarrollarse en esa ciudad. “Cambio de régimen, derrocamiento del gobierno e intervención militar”, vuelve a ser la narrativa imperante en el sur de la Florida. Entre los más fervientes han estado algunos de los congresistas, ya conocidos, como activos impulsores del bloqueo y de su subversión contra Cuba y defensores de los disturbios violentos del pasado 11 de julio.

Entre los primeros en pronunciarse está el terrorista reconvertido Orlando Gutiérrez Boronat, quien ha declarado que esta acción servirá para derrocar al régimen. Este es el jefe del llamado Directorio Democrático Cubano, líder de la autodenominada Asamblea de la Resistencia. El 4 de diciembre del 2020, tras los sucesos del 27 de noviembre abogó por una intervención armada a Cuba para derrocar al gobierno. Después del 11 de julio ha llamado en repetidas ocasiones a la intervención militar en el país.

La Usaid y el Departamento de Estado le han otorgado a la organización al menos 6 970 979 dólares desde el 2006 hasta el 2019, según muestran los registros públicos. Este personaje coincide en algunas plataformas para la restauración capitalista en Cuba que tienen cierto perfil académico con uno de los promotores de la marcha supuestamente pacífica

Otro de los entusiastas de la marcha, es la Fundación Nacional Cubano-Americana, punta de lanza de las políticas anticubanas desde la década de 1980. Además de ser organizadora de numerosos actos terroristas contra Cuba y de varios intentos de atentados contra el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. En el 2019, esta fundación recibió 1 385 637 dólares del dinero del contribuyente estadounidenses para “empoderar a la sociedad civil cubana para construir una democracia duradera en Cuba que esté libre de violaciones de los derechos humanos, mediante la mejora de la conciencia, la eficacia de la sociedad civil en la isla, en el activismo no violento y facilitando materiales de capacitación, equipos de comunicación y conocimiento técnico”. En estos días en su página de Facebook, la fundación, está dando orientaciones – señaló – sobre cómo acudir y qué hacer en la marcha supuestamente pacífica e independiente.

Una de las promotoras de la provocación violenta, indicó Polanco, es la ciudadana cubana Saily González Velázquez quien reconoció recientemente el respaldo de la Fundación Nacional Cubano-Americana a través del director de derechos humanos, Omar López Montenegro.

También cuentan los pretendidos marchantes con el aliento de la red mercenaria de la Brigada 25-06, cuyo presidente de turno declaró en Miami que “con estos pasos se fomentará una explosión dentro de Cuba, para que de nuevos nosotros hermanos tomen las calles y esto nos lleve al derrumbe de un régimen”. Estos son los operadores políticos externos que llaman a tumbar la Revolución, a la violencia y al caos.

El jefe del departamento Ideológico en el Comité Central del Partido Comunista de Cuba alertó que otro de los que se aplica entre impulsores de la provocación es el terrorista Ramón Saúl Sánchez, cuyo historial violento es tal que ni siquiera ha podido recibir el asilo oficial en Estados Unidos, aunque nunca ha dejado de contar con la protección de sus autoridades.

“Se ha vinculado a una decena de organizaciones terroristas desde que tenía 16 años, entre ellas la Organización para la Liberación de Cuba, Omega 7, Coordinación de Organizaciones Revolucionarias Unidas (CORU), Alfa 66, Frente Nacional de Liberación de Cuba, Jóvenes de la Estrella y Movimiento Democracia. Con Alfa 66 participó en más de 20 actos terroristas, principalmente contra embarcaciones y misiones diplomáticas”, denunció Polanco Fuentes.

Asimismo indicó que Ramón Saúl Sánchez fue segundo jefe del CORU, organización que realizó más de 90 ataques terroristas contra instalaciones cubanas en varios países, incluso dentro de los Estados Unidos. Siendo la más connotada la voladura del avión de Cubana de Aviación sobre Barbados, donde murieron 73 personas.

Documentos fechados entre 1979 -1982, vinculan a este terrorista en el atentado a la Sección de Intereses de Cuba en Washington y los reiterados intentos de asesinato del entonces embajador cubano. “El llamado Movimiento Democracia ha sido promotor de las flotillas que en varias ocasiones han violado las aguas territoriales de Cuba”, develó Rogelio Polanco.

La provocación está condenada al fracaso

“La provocación del 15 de noviembre está condenada al fracaso, nunca fue auténtica. Su intento de arroparse con alguna legalidad es una manipulación perversa. La Constitución de la República es creación genuina del pueblo, no hay tramoya que pueda escamotear. Los promotores de la pretendida marcha siguen el libreto yanqui, cumplen sus órdenes, se rodean de violentos y terroristas y sueñan ejecutar sus acciones desestabilizadoras con impunidad”, expresó.

Con nuestro primer secretario del Partido y presidente de la República de Cuba proclamamos que “aquí hay suficientes revolucionarios para enfrentar con inteligencia, con respeto y en defensa de nuestra constitución; pero también con energía y valor cualquier manifestación que pretenda destruir a la Revolución”.

El 15 de noviembre –dijo- Cuba abrirá sus puertas al mundo y abrirá también las escuelas a los niños, esa explosión de alegría, felicidad y de abrazos hasta ahora contenidos por duros meses de pandemia. Esa es la alegría que los promotores del odio pretenden frustrar, “pero no podrán impedir que las madres cubanas disfruten ese momento sublime de acompañar a sus hijos a las aulas, ni las tiernas sonrisas de los maestros con el regreso de sus añorados alumnos. No podrán impedir el triunfo de Cuba frente a la pandemia gracias a vacunas propias creadas con el ingenio de científicos formados en Revolución. Vacunas posibles por el pensamiento y la acción visionaria de Fidel, fundador de una industria biofarmacéutica genuinamente cubana”.

“No podrán impedir el tránsito hacia una nueva normalidad, una normalidad responsable que permitirá abrir paulatinamente nuestra vida económica y social en las próximas semanas. No podrán impedir la proeza de Cuba, de sus profesionales de la salud, de sus trabajadores, de sus jóvenes, de todo un pueblo que en resistencia creativa avanza con optimismo por encima de adversidades colosales. No podrán impedir la victoria de Cuba frente a la subversión y el bloqueo criminal de los Estados Unidos, recrudecido en medio de la pandemia, lo que agiganta nuestra epopeya gloriosa”, apuntó.

Como nuestro Héroe Nacional José Martí, a quienes algunos pretenden ultrajar con sus pretensiones neoanexionistas, proclamamos “… ¿Qué deben hacer los verdaderos amantes de la patria…? Estamos aquí para impedir que el enemigo acorrale al abanderado, o caiga en malas manos la bandera:…Aquí somos la vigilancia y el amor, la cordialidad y la centinela, la pasión, razonada por el juicio, de cuanto lleve con decoro el nombre de cubano”.

¡Estas son nuestras razones, las razones de Cuba!

