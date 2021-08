Un ciberataque fue recibido recientemente por el estadounidense Departamento de Estado, según lo confirmara este sábado en Twitter una reportera de Fox News.

Hasta el momento, no se ha afectado la actual misión del Departamento de Estado, de evacuar a los norteamericanos y refugiados que son aliados desde Afganistán, dijo.

Una fuente cercana aseguró a Reuters que el Departamento de Estado no enfrentó alteraciones importantes ni sus operaciones llegaron a ser impedidas por ninguna vía.

