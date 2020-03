«Soy el primero en llegar y el último en irme»

Jesús «Susy» Alonso Rivera. / Foto: Luis Alberto Blanco.

Jesús «Susy» Alonso Rivera es un hombre enérgico, de rápidos movimientos y siempre dispuesto a resolver los disímiles problemas que se presentan en su labor como delegado del equipo de béisbol de Pinar del Río. Nunca está tranquilo, parece que lo sabe y lo controla todo en el estadio Capitán San Luis.

Natural de la comunidad El Moncada del municipio de Viñales, habla de la humildad de su padre, pondera el talento como jugador y mánager de Alfonso Urquiola, y es un gran conocedor de la historia de la pelota revolucionaria. «Imagina, yo soy un guajiro y de pronto me vi rodeado de Linares, Faustino y Lazo», dice orgulloso.

¿Cómo fue que llegaste a ser cargabates de Forestales?

«En 1985 estaba en mi casa y el desaparecido Miguel López, exdirector del equipo de Viñales en la provincial, habló conmigo y me preguntó si quería ser el cargabates de su novena. Acepté y ese año ganamos la primera categoría. Cuando se conformó la preselección de Vegueros y Forestales fui llamado a ese grupo, trabajé junto a otros tres compañeros, ya desaparecidos, «El Vivo» de Consolación del Sur, «El Jimagua», de San Juan y Martínez y Alberto Hernández.

«A mí me ayudaron en gran medida algunos jugadores como Julio Romero, Carmelo Pedroso, Juan Hernández, Juan de Dios León y así, en esa propia Serie del ´85, integré ese conjunto como cargabates. Hasta 1988 estuve en Forestales, luego se colegió por parte de la comisión que el campeón de la provincial fuera el cargabates de Forestales».

¿Cuál función ocupaste en el béisbol después de esa etapa?

«Seguí vinculado al béisbol. Me quedé en la Academia Provincial, junto a Jesús Guerra, de 1988 a 1992. Allí no existía el rol de dele-gado y yo me desempeñaba en múltiples funciones, porque no era solo el cargabates. Después empecé en la Serie de Desarrollo.

«A partir de mi segundo campeonato en esa liga, el propio Urquiola me dijo que no sería más el carga-bates, él valoró que tenía seriedad para el trabajo, pues sabía cómo llegarle a la gente. Te contaré que no quería ocupar esa plaza; pero me ayudaron y comencé en esa batalla. Estuve cinco años como delegado en la Serie de Desarrollo».

En ese sentido, Alfonso Urquiola qué opinión te merece.

«Es un hombre que me aportó educación, reconoció mi labor desde el principio. Posee una visión para leer los juegos de pelota, esto último es impresionante. Lo considero un paradigma del béisbol en Pinar del Río, ahí están sus títulos».

¿Cuándo comenzaste como delegado en la Serie Nacional?

«En la temporada ´98-´99. Era la segunda campaña de Alfonso con Pinar del Río, llegué cuando eran campeones. Ya Urquiola había dirigido el tope con los Orioles de Baltimore.

«Aquí había una constelación de estrellas: Omar Linares, Pedro Luis Lazo, José Ariel Contreras, Faustino Corrales, Daniel Lazo, entre otros. Asumir como delegado en medio de este conjunto fue un reto. Tenía que saber cómo los trataría, la forma de comunicarme con ellos era importante, pero al final me gané el cariño y respeto de esos atletas, claro, por la calidad de mi trabajo.

«Días atrás, en Viñales, y esto es un orgullo para mí, conversé extendidamente con Faustino. Recordamos muchas anécdotas que pasamos juntos, yo en mis funciones y él como atleta. Cada vez que me encuentro con un pelotero de esa época es como volver a vivir aquellas situaciones».

¿Cómo es tu jornada laboral en vísperas de la Serie Nacional?

«He desarrollado la habilidad de trabajar sin papeles. Trato de memorizar los datos, nombres, teléfonos, fechas de nacimiento; además, llevo mucho tiempo en esta actividad. Por ejemplo, cuando organizamos una preselección, la cantidad de personas arriba a la cifra de 80, entre atletas, entrena-dores y personal de apoyo, y a esos compañeros hay que atenderlos bien.

«Tengo que gestionar el transporte, los alimentos, la organización y disciplina de los peloteros en el hotel. Soy el primero en llegar y el último en irme del estadio, porque mi mayor preocupación es que no les falte nada a los deportistas y en el hotel es igual: soy el último en acostarme. El delegado debe de ser la mano derecha del mánager, en eso consiste esta labor».

Sin embargo, eres una especie de héroe anónimo, estás detrás de los triunfos, pero no eres tan visible como entrenadores y atletas.

«Quizás mucha gente no considera mi trabajo, pero no lo hago para que me reconozcan. Realmente, a mí me gusta, y para ser delegado de los Vegueros hay que ser un hombre honesto, honrado y reunir una serie de características que desde el momento que te eligen para ese puesto ya te están considerando. Además, me gusta el béisbol, soy un apasionado de este deporte y trato de seguirlo lo más que puedo».

De los títulos de Pinar en el béisbol, ¿cuál disfrutaste más?

«Me quedo con la Serie de Oro, nadie nos daba de favoritos y pocos nos veían con posibilidades de llegar al play off. En la final se pensaba en Ciego de Ávila como el gran candidato y nada de eso, nosotros ganamos».

A pesar de tu vida sacrificada, te graduaste de licenciado en Cultura Física.

«En la Serie 46 no estuve como delegado y aproveché esa cobertura para empezar mis estudios superiores. En el 2011 me gradué con Título de Oro.

Mi tesis se refirió a la Preparación fuera de temporada del equipo de Pinar para la Serie 50 y ganamos en esa ocasión y yo obtuve mi título universitario y con honores; pero sería injusto no mencionarte la contribución del doctor Andrés Cañarte y de Julio Alberto Candelario a mis estudios: a ambos les estaré siempre agradecido. Esa coincidencia fue como un regalo: me gradué y fuimos campeones nacionales».

Menciona algunas diferencias entre el béisbol de tus primeros años como cargabates y después de delegado y la pelota actual.

«Lo principal era la entrega en el terreno: rolling por el cuadro y llegaban juntos bola y corredor a la primera base. La responsabilidad la asumían con valor y vergüenza deportiva: esas son las principales diferencias».