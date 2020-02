«Mi meta es Tokio 2020»

Alejandro Ariel Hernández Hernández. / Foto: Luis Alberto Blanco Pila.

Alejandro Ariel Hernández Hernández es una muestra de que el ser humano no debe cansarse de luchar por la superación, sin importar los obstáculos que se interpongan. A sus 25 años, se enfrenta al mayor reto de su corta carrera deportiva: el asistir a los juegos paralímpicos de Tokío 2020 en el tiro con arco a 70 metros.

Unos años atrás fue necesario practicarle una amputación del miembro inferior derecho y en su momento esto fue algo traumático para Alejandro. Entre otras consecuencias, le obligó a dejar el béisbol, deporte en el cual llegó a ser pelotero de elite en categorías inferiores.

Ríe con facilidad y su hablar es coloquial; afirma que le gusta divertirse, pero que lo principal en esta etapa de su vida es cumplir las metas como atleta.

¿Tus inicios fueron en el béisbol?

«Mi primera experiencia fue en la pelota, empecé a una temprana edad, creo que a los 10 años y llegué a ser captado para la Eide en Pinar del Río, desde el séptimo hasta el noveno grado estuve en ese centro. Era tercera base y también me empleaban en el jardín derecho. Estuve en torneos escolares, lo que no obtuve ninguna medalla.

«En décimo grado comenzaron mis problemas de salud. En ese entonces, todavía jugaba pelota de segunda categoría, como popularmente se conoce. Estudié en el ‘Pedro Téllez’, la especialidad de albañilería, por dos años y al graduarme comencé a practicar con los patines, que fue otra disciplina que me encantó».

¿Cuándo ocurre la amputación?

«A los 18. Recuerdo que ese periodo de mi vida fue bien difícil. Estuve dos años ingresado en el Instituto de Oncología en La Habana. Tuve que dejar de realizar muchas actividades que eran cotidianas para mí, esta etapa fue un reto, porque fue necesario sobreponerme para avanzar».

Entonces, ¿cómo llegaste al tiro con arco?

«Primero me inicié en el voleibol sentado, pero tenía poco chance para escalar en esa modalidad. Además, era complicado alcanzar una plaza para el equipo nacional de ese deporte. Los compañeros de la Aclifim me señalaron que comenzara en el tiro y así fue como se inició este camino.

«Mi mamá fue otra persona que influyó en gran medida para que me concentrara en un deporte. Con mi reinserción, le di un espaldarazo a cosas que lejos de ayudarme, me afectaban. De hecho, creo que no alardeo al decirte que el deporte me ha hecho mejor persona, me ha dado una energía positiva y una disposición para seguir adelante.

«Mi entrada al tiro con arco fue de ensueño. Imagina que a los cinco meses de haber debutado, ya era el campeón nacional en los 30 metros de distancia. Después, fui a México a un Gran Prix, en Monterrey-Nuevo León, y alcancé un segundo lugar; allí competí con personas de distintas discapacidades. Luego, llegaron otras preseas a nivel nacional hasta consolidarme».

Desde tu decisión de ser tirador, te ha guiado el mismo entrenador.

«Efectivamente, Alejandro Martínez de Armas ha sido mi único entrenador en esta disciplina. No te miento si afirmo que es mi padre deportivo. Me instruye, pero a la hora de criticar algo es severo y lo hace desde una perspectiva constructiva. Juntos laboramos aquí en Pinar, porque aunque soy plantilla del equipo nacional permanezco en la provincia».

¿Cómo es una jornada de entrenamiento?

«Tiro con distancia, generalmente se le ponen ligas al arco para trabajar con mayor dificultad y que luego sea más fácil en una competencia. Trabajo con bastante frecuencia el físico, realizo planchas estáticas de hombro y numerosos abdominales.

«Hasta este momento, te mencionaré que toda la ayuda que he necesitado para mis entrenamientos la he recibido, gracias a esto, he experimentado un avance en cuanto a mi calidad como atleta».

¿Metas?

«Primero, lograr un buen resultado en México, en el clasificatorio a la Paralimpiada. Mi meta es Tokío 2020: es mi diana y quiero acertar en ese tiro. También, aprovecharé la base de entrenamiento en ese vecino país y afrontaré este capítulo con mente fría, como se dice, siempre con mucha voluntad de obtener un buen resultado».