«Quisiera seguir la tradición de Mijaín y Milián»

Félix Raúl Hernández Reyes ganó la plata en el torneo internacional juvenil Granma-Cerro Pelado, correspondiente a la división de los 130 kilogramos del estilo greco, que se desarrolló la pasada semana.

El novel y corpulento vueltabajero, de solo 19 años, emana orgullo cuando habla de sus ya relevantes resultados en ese difícil deporte, sin embargo, parece un muchacho maduro y modesto.

Con unas cualidades físicas impresionantes, la primera vez que lo vi luchar fue en la pasada base de entrenamiento que hizo el equipo nacional en Pinar del Río. En esa ocasión ante la presencia de Mijaín López y Oscarito del Pino, el jovencito combatió con un rival puertorriqueño, superior en peso y experiencia, y lo dominó.

Al momento de escribir estas líneas, Félix se preparaba para participar en el evento para mayores, correspondiente al Granma-Cerro Pelado, donde deberá sacar lo mejor de sí para imponerse a rivales de gran calidad.

«Mi principal entrenador es mi papá, sin él no tuviera ninguna trascendencia», dice como agradecimiento.

¿Cómo te iniciaste en la lucha?

«Empecé en segundo grado, en la escuela Manuel Ascunce Domenech. Recuerdo que me captó un profesor al que todos llaman Pimpón. Después pasé a entrenar en un área del Llamazares y a continuación al proyecto de la ´Roberto Amarán´; luego de un tiempo allí me fui para el ‘Fajardo’ a entrenar, porque no me gustó el trabajo con los profesores de la ‘Amarán’, pues eran muy exigentes.

«En séptimo grado ingresé en la Eide y en noveno estuve en mis primeros juegos escolares, fueron en Ciego de Ávila y ocupé el quinto lugar. Un año antes no pude asistir por una enfermedad».

Tus primeros resultados importantes, ¿cuándo llegaron?

«Mi primera medalla, algo muy curioso, fue un bronce en un nacional de primera categoría, cuando estaba en onceno grado, en Camagüey, y allí perdí con Yasmany Lugo, fue en los 130 kilogramos y ese mismo año logré una medalla de ese mismo color en el juvenil.

«También cogí bronce en el nacional de mayores en el 2019, perdí en esa competición con Oscar del Pino y luego obtuve la plata en el juvenil. Así me captaron para el equipo nacional, aunque en la actualidad me encuentro como invitado».

Y los estudios, ¿cómo fueron en tu etapa de preuniversitario?

«Cuando terminé el 12 grado era el alumno de mejores resultados en mi aula y el tercero de esa promoción en la Epef, pues me gradué como instructor de deportes. En la actualidad espero comenzar mi licenciatura, que debo realizarla en La Habana. A mí el deporte me dio mucha disciplina y constancia y esto me ayudó en la parte académica».

¿Metas deportivas?

«Quisiera seguir la tradición de Mijaín y Milián y un día ser campeón olímpico y mundial como ambos. Por el momento estoy muy contento de trabajar con ellos dos, con el primero como atleta y con el segundo como entrenador, así como con Raúl Trujillo o Filiberto Azcuy.

«A partir de septiembre, cuando sea plantilla del equipo nacional, tendré como principal reto el panamericano juvenil».