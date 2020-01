«Chon» el médico de la pelota

En Japón junto a Eduardo Martín, Julio Romero y el psicólogo Juan Alvaredo.

Andrés «Chon» Cañarte desprende humildad. Ni los viajes alrededor del mundo ni sus prolongadas estancias en Japón, o los años siendo el médico del equipo de Pinar del Río o los títulos académicos han dejado en este pinareño una pizca de aire de grandeza.

Andrés «Chon» Cañarte.

Habla bajito y sus ojos se tornan brillosos cuando se refiere a su trayectoria como el galeno de Vegueros y luego de Pinar del Río; además, se confiesa poco merecedor de la entrevista, algo con lo que no estoy de acuerdo, y hasta me recomienda otros trabajos con figuras históricas del deporte en nuestra provincia.

Su casa, a solo una cuadra de la avenida principal de la urbe, es bien grande, y entrar en esta es como viajar en el tiempo hasta los años ´50. La sala amplísima muestra un piano en mal estado, quizás una herencia de familia, y algunos recuerdos traídos de la tierra del sol naciente; dos anchas columnas interiores coronan el diseño de lo que en un momento fue una vivienda solo reservada a la clase pudiente vueltabajera.

Vive junto a su hermana Berta María, una angióloga jubilada, la menor de los tres médicos hijos del matrimonio Cañarte Aymerich. Fue en su juventud un hombre fuerte, de antebrazos gruesos y activo practicante de judo, baloncesto y un habitual en los gimnasios.

El paso del tiempo (ya tiene 65 años) y un accidente cerebral, ocurrido en el 2015, le dejaron secuelas en su locomoción. Hasta ese entonces, ocupó el puesto de doctor en la novena verde y amarilla. En la actualidad atiende otros deportes como el balonmano y las pesas y por ahora no piensa en el retiro.

Me enseñó, el día de la entrevista, una agenda de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, donde Frederich Cepeda le dedica unas palabras de agradecimiento al profe «Chon», por la ayuda dada al estelar espirituano, lo que hizo posible la presencia de este en el equipo Cuba en esa cita estival, cuando muchos lo descartaban por una lesión grave.

¿Por qué médico?

«Mi objetivo era convertirme en entrenador deportivo, porque siempre estuve vinculado al deporte. Pero ocurre que mi hermana mayor se decidió por la Medicina, y la menor, que estaba en el mismo grado mío, pues me atrasé por enfermedad, optó por la misma carrera, y así me embullé. Recuerdo que en esa etapa no existía la carrera de licenciatura en Cultura Física, un año después fue que comenzó esta especialidad».

¿Y la Medicina Deportiva?

«Todo partió de mi estrecha relación con la actividad atlética, pues los deportistas me buscaban para consultarme algún padecimiento. Empecé, primero, como especia-lista en Medicina Interna, clínico como popularmente se le conoce. Claro, me apasionaba la Ortopedia y la Fisiatría,entonces en aquella etapa de mi vida tuve la oportunidad de iniciar estudios en la Medicina Deportiva. También Pedro Pérez Dueñas, que era mi compañero, ingresó un año antes en esta especialidad, lo cual fue un estímulo adicional.

«Estuve dos años en el hospital Frank País de la capital y luego en el Instituto de Medicina Deportiva. Te diré que como realmente me gustaba tanto el deporte, para mí fue una pasión esta especialidad. Tuve una serie de profesores excelentes como Álvarez Cambra y Raúl Mazorra. En el curso ´84-´85 me gradué como médico deportivo y mi primera experiencia fue trabajar con el equipo nacional de lucha. Después de regresar para Pinar empecé como subdirector del Centro de Medicina Deportiva y atendía al equipo de judo de la provincia».

Y al béisbol, ¿en qué momento llega al equipo de Vegueros?

«En la Serie Nacional ´86-´87 fui el sustituto de Pérez Dueñas, que se fue para el Instituto en La Habana. Sucedía que en la provincia los deportes más fuertes, en aquel momento, eran el béisbol, boxeo y fútbol. Yo era el subdirector, y la directora del centro provincial era una mujer, por eso me designaron como el médico de Vegueros. Aunque atendía a los atletas de los dos conjuntos de Pinar del Río, tanto los Vegueros como Forestales, mi labor era generalmente en el primero de los mencionados».

¿Cómo era su relación con los atletas?

«Cuando comencé, Alfonso Urquiola, Rogelio García, Luis Giraldo Casanova, Juan Castro estaban en activo, todas esas luminarias eran tratadas por mí. Me gané el cariño y respeto de esos muchachos porque tenía conocimientos de entrena-miento deportivo y más tarde coroné eso al hacerme máster en Metodología de Entrenamiento; profundicé en esa área del saber y con el tiempo confiaron en mí autoridades del béisbol como Jorge Fuentes, Charles Díaz o Román Suárez.

«Otro aspecto que me ayudó fue el haber trabajado en mis inicios con deportistas de equipos nacionales, me dio prestigio, y así se me acercaban y empecé a estrechar relaciones. A muchos los ayudé en asuntos personales, en sus estudios al ser tutor de numerosos atletas y hasta en temas bastante calientes, que prefiero reservarme.

«Te contaré que David Castillo fue víctima de trifoul que le golpeó la rodilla y me acerqué y le dije que ya había terminado ese juego para él, pero me contestó que quería jugar a toda costa y así fue. Castillo se fue a cubrir y al terminar el inning vino y me dijo que lo sacara del juego, que había rezado durante la entrada para que no batearan por su posición, porque no podía desplazarse. A partir de ese incidente fortalecimos nuestra relación y como su caso hay otros. Después de aquel juego hubo que llevarlo al hospital Abel Santamaría y practicarle una punción».

Hay algo muy curioso, usted fue parte de la plantilla de Pinar en los tres títulos alcanzados por Alfonso Urquiola como mánager.

«Coincidimos en la 37 Serie Nacional y se triunfó en aquella ocasión, después Urquiola estuvo por otros lugares y regresó en la 50, luego volvimos a ganar la 53 y la Serie del Caribe. En esas versiones de los tres títulos nacionales de Alfonso estuvimos Jesús Alonso, el delegado; «Nine», el cargabates; Yovani Peraza, único atleta que repitió en las tres coronas, y yo. Después de que sufrí el infarto cerebral, vino a buscarme Pedro Luis Lazo, y Alfonso, al volver hizo igual, pero ya me cuesta retornar al béisbol».

Un capítulo muy importante en su trayectoria fue su labor en preselecciones nacionales y en otros casos muy complicados de recuperar.

«Tenía una ventaja, pues en ocasiones tanto el mánager como los integrantes del cuerpo técnico eran de Pinar y esto me ayudó a llegar a trabajar en las preselecciones.

Entonces, Jorge Fuentes sabía de mis conocimientos y Carlos Rodríguez, comisionado nacional durante algunos años, era consciente de mi labor en el equipo.

«Indudablemente, el caso más significativo de los que atendí para el equipo Cuba fue el de Omar Linares en el ´99. La comisión nacional me llamó para realizar la recuperación del ‘Niño’ con motivo del tope con los Orioles de Baltimore y en dos meses lo llevamos al peso ideal y le trabajamos las capacidades físicas. En el segundo juego con los Orioles rindió a un alto nivel.

«Te hablaré de otros dos ejemplos: el de Alain Soler y Orestes González. Ambos se operaron de la Tommy John. Soler fue el segundo lanzador cubano al que se le hizo este tipo de cirugía y también el ‘Bombero’ fue de los primeros. La recuperación de ambos ocurrió aquí conmigo y el grupo de fisioterapia. Muchos pensaron que estos dos serpentineros no volverían a lanzar y no fue así.

«Recuerdo que para Atenas ´04, Cepeda tuvo un problema con los tobillos y para Beijing, casi a un mes de esa cita estival, tuvo una grave lesión de rodillas y se le realizó una cirugía. Para las dos ediciones trabajé con él en el restablecimiento y ayudé con mi labor a que estuviera en las dos selecciones como jugador regular».

¿Y sus labores en el béisbol japonés?

«En 1995 estuve en la Liga Empresarial de ese país. Mientras, en el 2005, en el circuito profesional con los Gigantes de Yumiuri. Sucedió que en esa etapa era uno de los médicos de más experiencia en la Serie y la comisión nacional y el Instituto de Medicina Deportiva confiaron en mí, para formar parte del proyecto que pretendía insertar a jugadores en esa Liga».

Desde su perspectiva, ¿cuáles son las claves para el trabajo de un médico dentro de ese complicado colectivo humano que es un equipo de béisbol?

«Lo primero es que el médico debe ser parte del colectivo de dirección del equipo y siempre pensé que el mánager era mi mayor aliado. Se tiene que mantener una distancia con los atletas, aunque la relación con estos debe ser de ayuda y cooperación sobre la base del respeto, nunca tratar de ser la contrapartida de la dirección».

¿Por qué a pesar de sufrir el accidente cerebral continuó con su profesión, cuando pudo haberse acogido a un peritaje?

«Sentí mucho apoyo cuando sufrí el infarto. Por mi casa desfiló lo mejor del béisbol en nuestra provincia, el grupo de Medicina se comportó igual de bien, mis compañeros del preuniversitario, peñistas de distintas partes y esto me dio fuerzas. Me dije: ‘Todavía puedo ayudar’.

«En un momento pensé en la jubilación, pero aprendí a vivir con las limitaciones y seguí con mis pacientes; además, creo que el médico nunca se jubila. Trabajo y estudio con la misma pasión del primer día. Todavía los atletas de diferentes deportes vienen a buscarme para alguna consulta».

¿Casi cuatro décadas después cómo resume su trayectoria?

«Mi trabajo más bien ha sido en silencio. Nunca he obtenido el título de Vanguardia ni he buscado nada personal, no traté de vivir del deporte, sino vivir para el deporte. Lo que hice en el béisbol lo disfruté. Simplemente fui un soldado. Creo que me gané el calificativo del médico de la pelota, eso nadie me lo puede quitar».