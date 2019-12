Pinareño Mijaín López, brilla con luz propia entre los mejores atletas de Cuba

Con poco accionar en competencias oficiales, el estelar gladiador Mijaín López culmina el 2019 entre los mejores atletas de Cuba, avalado por su quinto título en la lucha grecorromana de los Juegos Panamericanos de Lima.

En la capital peruana, López conquistó la medalla de oro en los 130 kilogramos, para así lograr la hazaña de sumar su quinta corona en citas multideportivas continentales, un hecho que lo avala para estar incluido hoy en el grupo de los 10 deportistas cubanos más destacados del año.

Ese pentacampeonato le permitió igualmente alzarse ganador en la categoría de Acontecimiento del Año, que premia lo trascendente de su estabilidad en lo más alto del podio en cinco ediciones consecutivas de ese evento.

Tres veces monarca olímpico y dueño de cinco preseas doradas en Campeonatos Mundiales, el luchador cubano derrotó 9-0 por superioridad técnica (ST) en la final de su peso al venezolano Moisés Pérez, que nada pudo hacer para impedir el revés en el coliseo Miguel Grau del Callao.

Esto es fruto de mucha dedicación y entrega a largo de varios años, pero no me detengo aquí, me esperan los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y ahí pueden esperar igual lo mejor de mí, afirmó en esa ocasión el oriundo de la provincia de Pinar del Río.

Monarca en las ediciones de Santo Domingo 2003, Río de Janeiro 2007, Guadalajara 2011 y Toronto 2015, en su camino hasta la conquista del metal áureo doblegó 8-0 por ST en su debut al argentino Luciano del Río, y en semifinales aventajó 4-0 a Yasmany Acosta, de Chile.

Abanderado de la delegación cubana y embajador de Panam Sports (Organización Deportiva Panamericana) en Lima, Mijaín ratificó que una vez más cumplió con el pueblo que siempre le ha demostrado respeto y admiración; nunca los defraudaré, añadió en ese momento de alegría.

Y si bien este 2019 apenas ha competido en torneos oficiales, también registra buenas actuaciones en la Bundesliga alemana de lucha, certamen que le sirve de preparación con vistas a la cita estival de Tokio.

En suelo teutón, el imponente gladiador acumula cuatro victorias sin derrotas, incluida una reciente ante su compatriota Oscar Pino, medallista de plata mundial en la presente temporada, a quien venció 8-0.