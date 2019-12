La casualidad convertida en medalla olímpica

Liván López Azcuy tiene huellas en su anatomía de los tantos años de practicar lucha libre, a pesar de eso aparenta una edad menor a sus 37 eneros (nació el 24 de ese mes de 1982). Más bien diría que su cara es bastante juvenil, y por su forma de proyectarse, da la impresión de que es un hombre sosegado.

En su deporte alcanzó el clímax durante la Olimpiada de Londres, cuando sorteó un difícil organigrama y obtuvo el bronce en los 66 kilogramos, que no es el único metal de gran relieve en su carrera, a este se suman dos preseas en campeonatos mundiales y una corona en la cita panamericana de Guadalajara 2011. Más de una década tuvo que esperar para convertirse en la primera figura del peso; en su caso, quizás porque alcanzó su mejor forma deportiva justo al avecinarse la veteranía; no obstante, creo que si hay una palabra que resume la trayectoria de Liván es la consagración.

Su apartamento, ubicado en una de las zonas más populares de la ciudad de Pinar del Río, frente a la Base de Transporte Urbano, fue el lugar escogido para la entrevista, y allí el actual profesor de la Eide accedió al diálogo.

¿Cómo fueron tus inicios en el deporte?

«Los niños, generalmente, comienzan en un deporte por afinidad. Mi camino fue otro. Me inicié de casualidad, porque nací y crecí en San Juan y Martínez, pero mi mamá trabajaba en Pinar del Río y le era difícil recogerme temprano en la escuela por las tardes, ella casi siempre llegaba a la casa a una hora complicada, entonces habló con el profesor de lucha que vivía cerca de nosotros y así empecé, recuerdo que mi primer profesor fue Antonio Álvarez».

¿Cuándo comenzaste a lograr los primeros resultados destacados?

«En las categorías inferiores sobresalí desde los comienzos, realmente era muy técnico. Recuerdo que en mis primeros Juegos Escolares perdía con un santiaguero, ese torneo fue en Villa Clara en 1994, si mal no me acuerdo, estaba abajo en la puntuación, como nueve por cero y de pronto lo pegué, gané de forma espectacular».

¿Era difícil llegar al equipo nacional en tus primeros años como atleta mayor?

«Para estar dentro del equipo nacional había que ganar el oro en el nacional de primera categoría o tener un papel destacado en el internacional Cerro Pelado. Mi división, que en ese momento era 63 kilogramos, tenía muy buenos luchadores: Geandry Garzón, Serguei Rondón, Yohan Blanco, entre otros.

«De esa etapa fueron mis primeros duelos con Garzón. Él llegó primero al equipo nacional y estaba en mejor forma que yo, además, ganó en técnica. Recuerdo que empecé en la selección cubana como invitado, incluso quería regresar para Pinar y Arturo Llanes me dijo que me quedara, que debía obtener un puesto por méritos propios».

Generalmente los atletas alcanzan sus mejores resultados a una corta edad, tu caso no es así. ¿Por qué?

«Antes cada división tenía seis luchadores de gran nivel y había que dar el extra. A mí me costó mucho ser la primera figura. Chocábamos en la temporada dos y tres veces, eran topes de control: Cerro Pelado, el Nacional; en fin, se ganaba y se perdía, hasta que me llegó el momento. Pero sí, a partir del 2009, momento en que obtuve mi primer título nacional, fue que logré la mejor forma, tanto física como técnica».

En Londres 2012 se dio el mejor resultado en tu carrera, el bronce olímpico. A esos que demeritan un metal de ese color, qué le dirías.

«El bronce es una medalla muy difícil de alcanzar en una olimpiada, mi criterio es que es la presea más discutida. Es el llevarte algo o irte con las manos vacías. Personalmente fue muy grande, la consagración, el sueño hecho realidad, luego de tanto sacrificio, hasta resultó una mejora en el aspecto económico para mí y la familia en general.

«Además, en esos juegos, me tocó un organigrama con tres medallistas mundiales. Primero el iraní Tagavi, campeón mundial, y le gané; luego enfrenté al japonés Yonemitsu, que había alcanzado plata en Estambul 2011, y salí derrotado, pero sucedió que no tuve el tiempo reglamenta-rio de descanso entre un combate y el otro; por último, discutí el bronce frente al azerí Hasanov. Sin duda, ese combate por el bronce fue el capítulo más importante en mi vida».

Sin embargo, escalaste a dos podios mundialistas en el ciclo olímpico con vistas a Río de Janeiro, pero en la cita estival no alcanzaste medalla alguna.

«En Río de Janeiro me faltó confianza y concentración. Al kazajo le ganaba y de pronto me marcó ocho puntos y no pude responder en esa pelea. Claro, mi momento creo que fue Londres y logré hacer la rayita, como se dice popularmente».

En el 2018 llegó la decisión trascendental de pasar al retiro del deporte en activo. ¿Te costó aceptarla?

«Fue una decisión colectiva. Los entrenadores Julio Mendieta, Jesús Rodríguez y otros me comentaron que era el momento para que sucediera esto y creo que no fue un absurdo, necesitaba un descanso, llevaba mucho tiempo dedicado al deporte».

Como entrenador ¿cuáles son los objetivos?

«Cooperar para que la lucha avance en la provincia y que los alumnos lleguen a ser mejores que yo. He sentido el apoyo de la familia pinareña de la lucha y veo algunos atletas que tienen mucha perspectiva».

¿Te has adaptado a tu nuevo rol como entrenador?

«En la actualidad trabajo con escolares y me es más cómodo, además con ellos no puedo luchar, pero si estuviera en los juveniles, de seguro, alguna que otra vez me subiría al colchón y haría mis cositas allí».

Por último, Mijaín López irá a Tokio 2020, qué pronosticas.

«Estoy seguro que regresará con el oro, para mí, su único rival es el peso y me parece que lo ha hecho bien, esa medalla está segura para Cuba».