Sorpresa: ¡Luis Zayas se lleva el oro en el salto de altura!

Se vienen muchas cosas buenas para mí, dijo Zayas, tras ganar el oro en Lima. / Foto: Eugenio Savio / Lima 2019

Luis Zayas dio la mayor sorpresa para el atletismo cubano en Lima y se llevó la medalla de oro en el salto de altura. El antillano fue uno de los últimos deportistas cubanos en tener confirmación sobre su presencia en los Juegos Panamericanos, pero en la capital peruana él se encargó de no defraudar a quienes apostaron por él.

En una de las finales más emotivas del deporte rey en Lima, el cubano ganó el título con un registro de 2.30m conseguido en su primera tentativa. Tanto él como el canadiense Michael Mason habían llegado a esa altura abrazados en el primer lugar, pero toda vez que el antillano la superó primero, el norteño decidió renunciar y apostar sus restantes dos saltos a los 2.32m.

En un final muy táctico, Zayas decidió renunciar luego de su primer nulo sobre 2.32m y obligó al canadiense a saltar dos veces consecutivas. La varilla cayó en cada ocasión y Cuba celebró un título que no conseguía desde los panamericanos de Río de Janeiro 2007.

Casi una hora antes, Zayas había comenzado la prueba con intentos limpios sobre 2.15m, 2.18m y 2.21m. Luego, su primer derribo del listón llegaría en 2.24m, pero enseguida se recuperó y venció la marca. Así ocurrió también sobre 2.26m, una altura que ya significaba para él lo mejor del año.

Más tarde, el cubano aseguró la plata al vencer sin problemas los 2.28m. Todo estaba listo para unos 2.30m que no solo significaban la marca de clasificación el Campeonato Mundial, sino también una cuota tres centímetros por encima de su mejor salto histórico.

La primera tentativa concluyó con la varilla en el suelo. Pero en la segunda la carrera de impulso, la fuerza del despegue y el arco del cuerpo en el aire se tradujeron en un grito cuando se supo sobre el colchón y frente a él la vara inmóvil a 2.30m metros del suelo.

En la zona mixta, el muchacho de Santiago de Cuba no pudo ocultar su regocijo: “Estoy contento con esta medalla. He logrado obtener el resultado que esperaba y que no me salía por fallas técnicas”.

Ahora el joven de 22 años siente que puede lograr mucho más en su incipiente carrera:

“Se vienen muchas cosas buenas para mí, me lo he ganado. Quiero que me abran las puertas para seguir mejorando mis marcas. Este año viene el Mundial y quiero participar. Luego los Juegos Olímpicos, cuya marca es 2.32 m”.

Tras saltar los 2,30m Zayas fue corriendo a abrazar a Javier Sotomayor, recordista mundial de ese evento y quien está en Lima para alentar a los jóvenes atletas cubanos del área de saltos.

“Para mí Sotomayor es un ídolo, es muy grande. Fue algo muy importante que él estuviese ahí conmigo, apoyándome y diciéndome las cosas buenas y malas. Con su apoyo y su energía positiva pude mejorar mi mejor marca”.

“Es una medalla inesperada, pero siempre tuve la corazonada de que con la motivación con que estaba podría estar entre los medallistas, Siempre le dije que saltara bien 2.24 o 2.25m en su primer intento para poder aspirar a una medalla”, contó Sotomayor, quien estuvo todo el tiempo dando orientaciones durante la competencia.

“Lo vi muy bien desde el calentamiento. Traté siempre de mantenerlo motivado, concentrado y le di los consejos técnicos necesarios en cada momento”, refirió el Soto mientras ponderó el trabajo del también campeón panamericano Juan Francisco Centelles, actual entrenador del cubano.

“Después de varias lesiones y cambio de entrenador ha tenido una gran mejoría. Técnicamente se ha trabajado muy bien, más que todo en el ritmo de su carrera de impulso que era muy importante para tener un buen despegue, porque es muy fuerte allí”, agregó.

Al ser interrogado sobre qué le había llamado más la atención de la competencia de Zayas, el Príncipe de las Alturas respondió sin titubeos que la técnica, y adelantó que si salta unos centímetros más en el mundial de Catar podría estar en el podio.

Con esta medalla, Luis Enrique Zayas le da a Cuba su sexto título en el salto de altura panamericano. Asimismo, el campeón mundial juvenil de 2016 se convierte en el cuarto cubano en dominar esta prueba. Antes lo habían conseguido Juan Centelles en 1983, Javier Sotomayor entre 1987 y 1995 y Víctor Moya en 2007.

Luis Enrique Zayas ya piensa en la calisifación olímpica. / Foto: Eugenio Savio / Lima 2019.

“Para mí Sotomayor es un ídolo, es muy grande», Luis E Zayas. / Foto: MonicaRF/Jit