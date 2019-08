Lucha “greco” abrió con dos de oro en Lima

El campeón olímpico Ismael Borrero hizo valer su favoritismo pre competencia. Foto: Osvaldo Gutiérrez Gómez. / Foto: ACN

El primer día de competencia de la lucha grecorromana en estos Juegos Panamericanos terminó con dos preseas de oro y otras tres de bronce. Las doradas fueron a los pechos del campeón olímpico en los 67 kilogramos, Ismael Borrero, y, para sorpresa de muchos, del 97 kilogramos, Gabriel Rosillo.

Borrero no aceptó libertades y despachó a sus rivales sin permitirles siquiera un punto. Luis León de República Dominicana (4-0), el estadounidense Ellis Coleman (8-0) y Shalom Villegas de Venezuela (12-0) fueron sus víctimas.

“No vi fácil la competencia. Poco a poco cogí el ritmo y el resultado salió. Me preparé para esto, nunca dudé. La proyección final fue dura él (Villegas) se lo buscó, me salió”, dijo.

Rosillo por su parte, venció (9-0) al venezolano Luillys Pérez, y (8-0) al dominicano José Arias. Luego en la final tuvo que exigirse para quebrar al estadounidense Tracy Hancock (7-2) remontando un primer período en el cual se había ido sin marcar puntos a su favor.

Los bronces fueron para Luis Orta en los 60 kilogramos, vencedor por superioridad ante el venezolano Anthony Palencia; mientras que Yosvanys Peña (77 kg) lo consiguió al dominar al brasileño Angelo Marques; y Daniel Gregorich (87kg) tras doblegar por 8-2 a Josef Rau de los Estados Unidos .

“Por cosas del destino nos tocó combatir a los mejores. El ecuatoriano Andrés Montaño era el campeón de Toronto 2015 y yo aspiraba a estar en la final. Dominé la pelea casi todo el tiempo, más no pude, ahora a continúa preparándome de cara al futuro”, comentó Orta sobre el pleito que lo privó de discutir el oro.

Gregorich por su lado, aseguró haber llegado en buena forma a Lima, solo que su adversario Luis E. Avendaño, luchó mejor.

“Solo me resta seguir avanzando y aprendiendo. Mi carrera no se acaba ahora. Confieso que el venezolano que ganó me sorprendió, a nivel general lo hizo mejor”.

Este jueves subirá al colchón del Coliseo Miguel Grau una de las estrellas de estos Juegos Panamericanos, el tricampeón olímpico Mijaín López (130 kg) que vendrá por su quinto título en estas lides continentales.