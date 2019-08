Gimnasta de la Cruz sorprende con su medalla de bronce en Lima

Fotos: ACN.

Una agradable sorpresa dio hoy el cubano Alejandro de la Cruz con su medalla de bronce en la final del caballo de salto, correspondiente a la gimnasia artística de los XVIII Juegos Panamericanos, con sede en esta ciudad, capital de Perú.

No puedo describir la gran alegría que siento ahora mismo, ser medallista aquí en una competencia de tanta calidad es un regalo muy especial que siempre recordaré, declaró a la prensa en zona mixta el joven de 20 años de edad.

La verdad que no se decir si me esperaba un resultado así, pero en el deporte todo puedo pasar y ya vieron que tuve saltos de buen nivel y ejecución, lo que valoraron los jueces con notas positivas, agregó de la Cruz.

Agregó que había una fuerte rivalidad entre los competidores, sobre todo porque los equipos han venido con atletas bien fogueados y con experiencia en distintos escenarios internacionales.

También mencionó que a los cubanos no los han llevado muy bien los árbitros con sus apreciaciones; pero no importa siempre seguimos adelante y vamos por más en cada competencia, aunque no seamos los más reconocidos por la trayectoria, añadió quien comenzó a practicar esa disciplina en su municipio natal de Consolación del Sur, en la provincia de Pinar del Río.

Expresó que después de los Juegos Panamericanos tendrá una semana de receso y luego iniciará la preparación para el Campeonato Mundial, "un torneo de mayor calidad, pero trato de trazarme metas superiores y sé que puedo alcanzarlas porque tengo potencialidades por explotar", aseveró.

De la Cruz logró este miércoles en el Polideportivo de Villa El Salvador la presea de bronce con 14.183 puntos en la final de salto masculino, prueba dominada por el dominicano Audrys Nin (14.416), mientras que en la segunda posición quedó el guatemalteco Jorge Vega (14.383).

Ahora la nación caribeña suma en la gimnasia artística dos medalla, con la de plata conquistada este martes por Yesenia Ferrera en el caballo de salto.