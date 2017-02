La otra cara de la Academia

Vista exterior de la Academia de Ajedrez en Pinar del Río, Cuba. / Foto: Carlos Bauta

El 29 de noviembre del 2015 y luego de varias décadas sin recibir un remozamiento general, la academia de ajedrez José Raúl Capablanca de Pinar del Río, cerró sus puertas a practicantes, atletas y maestros que asiduamente acudían a la instalación.

Local insignia del deporte ciencia en Vueltabajo, su cierre fue un duro golpe para la familia de esa disciplina, pues significó, no solo la pérdida del principal escenario de preparación y competencia en el territorio, sino la disgregación de sus competidores.



“Los baños y el techo estaban en muy malas condiciones, las ventanas tenían comején y de los cinco ventiladores que poseíamos solo funcionaban dos”, así recuerda Rafael García, comisionado de ajedrez en la provincia, la situación de la Academia.



“Fue una época difícil, aún digo que los resultados del ajedrez me asombran. Si a alguien tenemos que agradecerle es a la Universidad que nos ayudó en todo momento, prestándonos sus instalaciones y apoyándonos logísticamente para poder competir”.



Ese panorama ha cambiado en las últimas semanas, ya que a pesar de que no ha sido reinaugurado oficialmente, el centro ya brinda servicios a la población.



“Esta semana hubo un día en que asistieron 40 personas, esperamos que poco a poco se vayan incorporando más y que mejoren los resultados”, afirmó Douglas Rodríguez, trabajador del centro.



Con un monto constructivo que ascendió a los 150 000 pesos, la Academia, tanto en su fachada interior como exterior, muestra una apariencia que nada tiene que ver con la que llevó a su remozamiento. El mobiliario, así como el falso techo, el piso y las luminarias son de primera calidad.



En ese sentido Arturo Aguilar, director municipal del Inder, expresó: “Se cambiaron las puertas y ventanas por otras de madera preciosa, se instaló una bomba y un tanque de agua y se acondicionaron los servicios sanitarios”.



En ese empeño mucho tuvieron que ver los trabajadores del Combinado Deportivo y varias cooperativas de producción no agropecuaria entre las cuales destaca la de Iván Torrens.



Lo que aún no se resuelve



Aunque la inauguración de la Academia originalmente había sido pactada para el próximo 23 de febrero, según el director municipal de deportes, esa fecha será aplazada por dos razones.



La primera responde a que todavía no se ha completado la instalación por la falta de varios recursos, entre los cuales destacan, dos computadoras y un split para la climatización del local.



“El split no había sido contemplado en la inversión inicial, pero gracias a la ayuda de las autoridades de la provincia podremos contar con él, solo faltan algunas gestiones por parte de Copextel”, sentenció Aguilar.



A lo anterior cabe agregar que hasta el momento tampoco se cuenta con la cantidad de juegos y relojes, indispensables para cubrir las mesas habilitadas en la sala.



“Los relojes son bien difíciles de conseguir porque son muy caros, pero los juegos sí creo que requieren una inversión mínima, los que teníamos antes de cerrar estaban ya en muy mal estado”, dijo el comisionado provincial Rafael García.



Según pudimos conocer, el otro motivo que postergará por algunos meses la reapertura oficial de la “José Raúl Capablanca”, es que se prevé hacerla coincidir con las actividades por el aniversario 150 de la ciudad en el mes de septiembre.



Para ello, en agosto volverán a detenerse los servicios con el objetivo de acondicionar definitivamente la institución y arrancar con la realización de un gran torneo competitivo.



Un sueño hecho realidad



A pesar de no contar con su cuartel general, el ajedrez pinareño ha tenido buenos dividendos en los últimos meses, una afirmación que avalan el oro conseguido por Yerisbel Miranda en el campeonato nacional y el segundo lugar en los Juegos Escolares.



Aunque habrá que esperar unos meses para anunciar su reapertura oficial, en lo adelante los trebejistas en Pinar del Río disfrutarán de una de las más modernas salas del país.



Ello de seguro favorecerá la celebración de torneos nacionales e internacionales –algo de lo que se adolecía hasta ahora– y la visita de grandes maestros del patio y foráneos.