Cuba y las sorpresas en Lima 2019

En los XVIII Juegos Panamericanos de Lima 2019, Cuba intentará mejorar el cuarto lugar por países obtenido en Toronto 2015 con 36 medallas de oro.

Los 44 atletas cubanos con mayores posibilidades deben promediar una eficacia superior al 80 por ciento, para acumular más títulos que hace cuatro años. Ante tal presión, las sorpresas pueden hacer –más que nunca- la diferencia.

Deportes como el levantamiento de pesas, el ciclismo, el taekwondo,la gimnasia y el kárate pueden aportar más de lo esperado por muchos.

Este año, varias de las figuras de esas disciplinas se han fogueado a nivel centroamericano, continental y mundial.

En las últimas semanas, los pesistas intervinieron en los Campeonatos Panamericanos de Guatemala y La Habana, con destaque para Luis Manuel Lauret, de más de 109 kilogramos (kg), campeón en los dos certámenes.

Las primeras y segundas figuras de la halterofilia cubana se codearon en la capital antillana con muchos de los grandes rivales que enfrentarán en los predios limeños, incluidos algunos de los mejores del mundo.

Solo Colombia, potencia del orbe, superó a la representación local en el medallero de la lid en la principal localidad del patio.

Los más relevantes pesistas de la isla son Addriel La O, titular en Toronto 2015; y Marina Rodríguez, subcampeona en esa cita; sin embargo, Lauret, con un aval prometedor, compite por los superpesados, entre los cuales la rivalidad no es tan abundante como en otras divisiones.

Tampoco se puede descartar a las restantes figuras, en una especialidad con alto nivel de imparcialidad y donde la táctica resulta decisiva en los dos juegos de preseas en disputa, en arranque y envión, este último, el movimiento de grandes resultados para Cuba en el pasado y el presente.

El dominicano William Ozuna, presidente de la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas, aseguró a la ACN que los cubanos protagonizarán el torneo de Lima 2019.

La gimnasia artística, aunque no acudirá con Manrique Larduet, cuenta con Randy Lerú, medallista mundial en este propio año en la barra fija.

Además de ese aparato, la competencia por equipos en las ramas masculina y femenina, y la individualidad de Marcia Vidiaux, pueden generar buenas noticias.

Rafael Alba, único campeón del orbe cubano este año, lidera al equipo de taekwondo y es el convocado a aportar el cetro en el deporte de las patadas voladoras.

Además del superpesado santiaguero, hay que contar, entre otros peleadores, con José Ángel Cobas (80 kg) y Yania Aguirre (49 kg), monarcas en Toronto 2015, precisamente en las peleas más memorables de ese evento.

Según el comisionado nacional de ciclismo, Pablo Campins, por la medalla de oro van Arlenis Sierra e Iraida García en la ruta; y, por los cuatro bronces, Lisandra Guerra, en velocidad y keirin; Sierra, en ómnium; y Pedro Portuondo, Yan Carlos, Hidalgo Vera y Frank Sosa,en la ruta.

No sería totalmente descabellado que en la pista las cubanas “arañaran” más que bronces. Arlenis, una de las pedalistas más completas del mundo, no tendrá demasiada carga, pues no intervendrá en muchas pruebas; por otro lado, a Lisandra, campeona mundial y múltiple medallista en torneos universales, continentales y regionales, le sobran “agallas”.

Competiré en velocidad y keirin, con una presea de cualquier color estaría contenta, pero siempre voy por el oro, refirió la atleta.

En el kárate, cuyo el objetivo es marcar y no golpear con intensidad, la apreciación determina sobremanera, a favor o en contra.

Esa disciplina no dio pronósticos, pero en Lima “darán batalla” la campeona panamericana Cirelys Martínez (68 kg) y la titular iberoamericana, Baurelis Torres (55 kg).

El 26 de julio, Día de la Rebeldía Nacional, sonará la clarinada, los propósitos son moderados, nadie quiere correr el riesgo de incumplir lo dicho.

Si en el deporte se tratase de cumplir, siempre ganarían los mismos, y esto, simplemente no pasa.