Regresé por mi provincia

Alfonso Urquiola Crespo. / Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro.

Alfonso Urquiola Crespo ha roto contrato en el extranjero para volver a dirigir el equipo de Pinar del Río en una Serie Nacional. Igual que en las ediciones 37, 49 y 53 del principal torneo doméstico de béisbol, el famoso ocho dio el sí por los Vegueros, en esta ocasión tras discretos resultados de uno de los grandes equipos de la pelota cubana.

El penúltimo hijo del matrimonio entre Octavio Urquiola y Ramona Crespo, el relámpago de Orozco, poblado ubicado en el hoy artemiseño municipio de Bahía Honda, es fiel a la sencillez que heredó de su humilde origen. He visto en varias ocasiones a Alfonso durante esta pretemporada sentado en el ala izquierda de las gradas del estadio Capitán San Luis, calzado con chancletas y vestido con un pantalón y pulóver deportivos.

Alrededor del próximo mánager de la selección vueltabajera se reúne un grupo de aficionados y empiezan los saludos. Después las preguntas sobre actualidad y pasado. Algunos averiguan por pasajes de su vida como jugador o como mánager; otros por jóvenes prospectos o figuras consagradas que se encuentran en la preselección de Pinar.

“¿Ustedes también son periodistas?”. Inquirió en broma el otrora segunda base, devenido estelar director, a los seguidores que no paraban de interrogarlo.

Alfonso atesora una vitrina de títulos envidiables para cualquier mánager cubano. Fue campeón nacional en 1998, 2011 y 2014; dirigió los primeros equipos de la Isla que, luego del primero de enero de 1959, se enfrentaron a profesionales: el tope con los Orioles de Baltimore y los Juegos Panamericanos de Winnipeg, ambos en 1999, dividiendo honores en el primer caso, y obteniendo el título y boleto olímpico en el segundo. Además, comandó la escuadra de Pinar del Río que se coronó en la Serie del Caribe de 2015, hecho no igualado por otra selección de la pelota revolucionaria.

Seguimos camino al protocolo del estadio para efectuar la entrevista. En el recorrido hacia ese lugar, noto como cada movimiento de Urquiola es seguido por la mayoría de los presentes en los alrededores del “San Luis”. “Aquí sí podemos hacer la entrevista”, dice adentro del mencionado local.

¿Qué influyó en su formación como mánager exitoso?

“Yo creo que la formación mía como mánager hay que verla como una pirámide. Empecé en la liga de desarrollo en Pinar, y esta, a la vez que dio a la provincia una gran cantidad de peloteros, formó muchos directivos del béisbol. Lo poquito que conozco de la pelota lo aprendí en esa etapa de mi vida, en la que estuve seis años, porque no es lo mismo dirigir que jugar. Antes había estado dirigiendo en los juegos nacionales de las escuelas Camilo Cienfuegos y después a Pinar del Río como municipio en la provincial. Luego me llaman para dirigir al equipo grande, y quedé campeón en el ’98.

“En ese mismo año asumí las riendas del Cuba para el mundial de Italia y los Juegos Centroamericanos de Maracaibo. Ya en 1999 me tocó un reto muy grande, dirigir el tope con los Orioles y en los Panamericanos de Winnipeg, nos jugábamos el pase a la Olimpiada de Sídney. Fue una experiencia muy difícil porque nos enfrentamos a jugadores profesionales, de los que no teníamos tanta información y se tuvo que utilizar el bate de madera. Me enriqueció mucho el haber sido el director de esta selección, por ejemplo, en el área del picheo tuve que tomar decisiones muy arriesgadas en esos panamericanos”.

¿Cómo ve el béisbol cubano ante el reto de asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020?

“El béisbol ha ido evolucionando a nivel mundial, es un deporte que se ha modernizado con varias aplicaciones de la ciencia. Ha ocurrido una masificación. En la actualidad países que no jugaban a la pelota en el pasado, ahora la practican y cuentan con sus ligas.

“Los retos que tiene el seleccionado nacional son muy importantes y fuertes, por ejemplo, para ir a la olimpiada se va a hacer un evento clasificatorio que posee una presión adicional, y la otra alternativa es el Súper 12 que será más fuerte.

“Simplemente nos quedamos un poco atrás con respecto a un grupo de naciones. Ya no estamos en la cúspide, pero sí en la elite por nuestra tradición. Así, hay que rescatar todo lo bueno que se ha hecho, y actualizarnos. En la pelota siempre hay algo nuevo, como digo yo, nunca sobra nada, siempre falta algo. Lo que sí se puede decir es que se están haciendo esfuerzos por parte de las autoridades y de los que estamos ligados al béisbol por mejorar el nivel”.

Como mánager, ¿aplica los nuevos elementos que integran la sabermetría en el picheo para medir el rendimiento del atleta como es el caso del OBP y el OPS a la ofensiva, o el Whip?

“En las estadísticas se incorporaron nuevos elementos, que lógicamente te brindan más información acerca del trabajo del pelotero. Son aspectos muy importantes que te muestran el real rendimiento del equipo. Asimismo, te exponen con números cuál debe ser la proyección, qué debe mejorar tal jugador.

“La gente piensa que el béisbol es correr, fildear y batear, pero es un deporte que tiene muchos poquitos que influyen en los triunfos, y cuanta más información tengas más profundo es el conocimiento que reúnes del equipo, porque conjuntamente con el perfeccionamiento de la técnica de juego y el pensamiento táctico sabes en que debe haber una labor más intensa. Esos números te dicen la verdadera calidad del pelotero, las veces que se embasa, el poder real de sus conexiones o en el picheo lo dominante que puede ser un lanzador, que representan la verdadera contribución del jugador”.

¿Tomará como base el equipo Sub-23 para conformar la selección que participará en la próxima Serie Nacional?

“Para mí todos los preseleccionados son elegibles hasta este momento. Hay que ver cómo se encuentran en cuanto a forma deportiva los atletas, cómo asimilan los entrenamientos de cara a la Serie. Los equipos no son una constelación de estrellas, sino lo que hace falta es reunir un grupo que sea efectivo y que cada cual cumpla un rol. Vamos a seguir esa línea para reunir una selección competitiva.

“Entonces, para mantener esa filosofía debemos unir la conjugación de jugadores veteranos y otros jóvenes. Indiscutiblemente nuestra proyección principal es promover jugadores que están interviniendo en la serie Sub-23, porque algunos de ellos poseen talento, lo que simplemente tienen que jugar más e ir puliendo la parte técnica, los fundamentos esenciales como el corrido de las bases”.

¿Cuáles serán los objetivos de los Vegueros de Pinar del Río en la edición 59 del clásico nacional?

“Perseguimos formar un equipo competitivo, pero que en él destaquen los valores como el colectivismo, la agresividad deportiva, el sentido de pertenencia, el respeto al pueblo, jugar con amor a la camiseta, el objetivo es que estas premisas se impregnen en los jugadores. A partir de esos parámetros vamos a estructurar la selección de Pinar, sobre la base de un desarrollo integral del atleta, tanto físico, táctico como psicológico”.

¿Por qué sucede con frecuencia que jugadores de gran rendimiento en los torneos provinciales de primera categoría no asisten a la Serie Nacional o en algunos casos ni siquiera son preseleccionados para integrar la representación de la provincia?

“Bueno, pienso que los campeonatos provinciales no son un termómetro para medir la eficacia de los peloteros. No he podido ver las últimas ediciones, pero depende de la calidad que presenten estos torneos. Hay peloteros que son de provincial otros de nacional o de equipo Cuba. Lo que se debe analizar son las condiciones de estos atletas, las herramientas con que cuentan. A veces es preferible un muchacho de 19 o 20 años, que se encuentre en la provincial y subirlo, que uno que tenga tremendos números en la primera categoría, pero de 30 años, a ese deportista no lo traigo”.

¿Qué opinión tiene acerca de la llegada de jugadores con experiencia en ligas foráneas, incluso en las grandes ligas, al clásico nacional?

“Hay que analizarlo desde varios puntos de vista. Por ejemplo, no es solamente el hecho de que por tener peloteros famosos, le garantice a alguna provincia que vaya a ganar la Serie Nacional. Lógicamente, le va a subir el nivel a la pelota cubana que vuelvan estas figuras, pero se debe pensar qué proyecciones se tendrán con ellos, si van a integrar el Cuba. De verdad hay que estudiar este aspecto a profundamente”.

¿El caso Donald Duarte, cómo ve al lobo?

“Donald Duarte estuvo un año desvinculado del equipo, pero es un pelotero que siempre ha rendido bastante y ha dado todo por la provincia. Él sabe lo que le toca, su función (capitán) y debe estar en forma para volver. Tiene que esforzarse en los entrenamientos.

“Él es un pelotero que conserva todavía las herramientas, no está acabado. Simplemente debe pulir su mentalidad. Pienso que va a rendir para el equipo, como nos tiene acostumbrados”.

¿De los títulos que ha ganado como mánager, cuál es el que más hondo caló en su persona?

“Como jugador y como mánager he tenido momentos muy agradables; pero el quedar campeón en la Serie 50 es lo más grande de mi carrera. El impacto que tuvo ese momento en la pelota pinareña no tiene comparación.

“De esa generación recuerdo la unión y el trabajo de grupo que se hizo. Funcionábamos como una familia. También, debo mencionar que el apoyo de la afición fue vital. Por todas estas razones ganamos, aunque nadie contaba con nosotros, creo que nos pronosticaban el lugar 12 de la Serie 50 y al final, fuimos campeones”.

¿Sabe usted que genera gran expectativa el duelo del Pinar del Río de Urquiola contra el Industriales de Rey Vicente Anglada?

“Mi principal reto es quedar bien con mis muchachos del equipo y con el pueblo, lo demás es secundario. En lo personal, Anglada es un gran amigo y hemos trabajado juntos en el exterior y compartimos mucho tiempo en el equipo nacional. Lo considero un gran mentor”.

¿Estaría dispuesto a dirigir el equipo Cuba?

“Yo soy un soldado del béisbol; sin embargo, regresé por mi provincia, trabajaré por Pinar del Río, esto es lo principal”.